Planteamiento de Pilar Cisneros sobre ‘La Nación’ fue ‘claritico’, dice Leonel Baruch

El empresario Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio CRHoy, afirmó que el planteamiento de la diputada oficialista Pilar Cisneros, en el sentido de que ayudara al Gobierno a desaparecer el periódico La Nación, fue explícito.

Así se lo dijo hoy Baruch a reporteros en la Asamblea Legislativa, después de revelar que Cisneros le hizo la solicitud en una reunión efectuada el 29 de agosto del 2022, también en el Congreso.

Ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, el empresario relató que la política le solicitó apoyar los “intereses del Gobierno” en el análisis del recurso de amparo interpuesto por los periodistas de La Nación contra el Poder Ejecutivo, por el cierre del Parque Viva, propiedad de Grupo Nación.

-¿El planteamiento que le hizo doña Pilar sobre La Nación fue bastante explícito?

-Ah, fue claritico.

-¿Cómo se lo dijo?

-Lo que recuerdo es que dijo que CRHoy debería hacer un planteamiento, una coadyuvancia en la Sala IV apoyando la tesis del Gobierno y contrastando la de La Nación, porque era mi mejor interés que La Nación desapareciera, cosa que por supuesto no es. Me parece gravísimo para el interés público que un medio de comunicación desaparezca y La Nación con la vida que ha tenido. Esas cosas no se valen.

“Lo que refleja, y a esto hay que tenerle cuidado, es cuál es la dirección que están queriendo darle a la vía política, al derecho de prensa, al derecho de expresión, y qué es lo que este Gobierno quiere. Creo que eso es lo que hay preguntarse: ¿qué es lo que quiere y para dónde quiere que vayamos?

“Viendo qué es lo que están haciendo, esto es realmente preocupante”.

Una reunión desafortunada

Ante la prensa, Baruch comentó que la reunión de agosto del 2022 fue “bastante compleja desde el punto de vista del entendimiento político y muy desafortunada”.

Bajo juramento, el empresario dijo que en la cita, aunque no de forma explícita, la diputada oficialista también le preguntó que le podría dar el Gobierno para que cambiara la posición editorial de CRHoy.

Cisneros: 'Jamás'

En tanto, Cisneros negó haber hablado de una coadyubancia ante la Sala IV o algún ofrecimiento a Baruch. “En lo absoluto, jamás, jamás, o sea, imagínese, a ver qué le puede dar el Gobierno”, dijo.

Alegó que, en la reunión, hablaron “de los medios en general”.

“Yo le dije ‘vea, a mí me parece muy grave lo que está pasando’. Es decir, todos los medios pueden y deben disentir, criticar, pero, por lo menos, la primera ley periodística que se debería cumplir es el fairness, la equidad. Yo voy a decir que usted es esto, pero yo le doy equidad al otro”, declaró Cisneros

-¿Qué le dijo él?

-Que el iba a hablar con su gente, que él no se metía mucho con la redacción, pero que él iba a intentar a hablar con su gente para que tuviera cuidado. Fue lo único que yo le pedí.