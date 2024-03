PUSC conocía gestión de Rodrigo Chaves contra Vanessa Castro, pero guardó silencio

Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) sabían de la gestión hecha por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que su compañera Vanessa Castro perdiera un contrato profesional en una empresa multinacional, pero guardaron silencio.

En conversación telefónica, el jefe de la bancada, Alejandro Pacheco, confirmó este viernes que Castro les contó, hace aproximadamente un año, que el mandatario había influenciado para que ella perdiera un contrato que tenía desde hacía 18 años.

Alejandro Pacheco confirma que Vanessa Castro les informó gestiones de Chaves contra ella

El legislador dijo recordar que el conflicto giraba en torno a una empresa televisiva que ella asesoraba.

“Sí, me dijo que influyó el presidente de la República, pero sobre la forma en que lo hicieron, no estoy al tanto”, respondió.

El jefe de la Unidad enfatizó que él no se metió mucho en el tema, cuando su compañera les contó lo sucedido.

La Nación preguntó a Pacheco por qué el PUSC no emitió ningún pronunciamiento ni apoyó a su congresista en aquel momento. El jefe socialcristiano respondió: “Eso fue un comentario que ella hizo, pero el comentario lo hizo tiempo después, tiempo después de que pasó, de que sucedió eso”.

Según relató Vanessa Castro a este medio, la empresa la cesó en diciembre del 2022 y, en abril del 2023, el embajador en México, el exdiputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, le confesó que él había contactado al mandatario con el dueño de la empresa.

Alejandro Pacheco aseguró que nunca habló del asunto con el embajador de Costa Rica en México.

A pesar de esta confirmación en voz del propio Pacheco, luego de la entrevista telefónica, el PUSC difundió una declaración atribuida al mismo jefe de la fracción en la que dijo: “Sí tenía conocimiento del viaje, y de la visita a la casa del embajador, pero sobre el tema en cuestión la diputada nunca lo llevó a fracción, nunca lo denunció, ni lo habló con los demás compañeros”.

Vanessa Castro explicó a La Nación, la mañana de este viernes, que Pablo Heriberto Abarca le habló de lo sucedido frente a otros dos diputados en su casa, en Ciudad de México.

Alejandro Pacheco recordó que esos diputados eran Leslye Bojorges y Carlos Felipe García, pero enfatizó que ninguno de ellos le comentó sobre el asunto, sino solamente Vanessa Castro. A raíz de lo dicho por el jefe de fracción, este medio procuró localizar a ambos congresistas, pero no ha habido respuesta.

Castro decidió hacer referencias más explícitas a las gestiones del presidente en su contra debido a que, nuevamente, habría gestiones contra ella, esta vez por la aspiración que manifestó a la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Este jueves, durante la sesión solemne del plenario en San Carlos, ella se mantuvo sentada y no acompañó a sus demás compañeros de bancada alrededor del podio, cuando Daniela Rojas y Leslye Bojorges hacían uso de la palabra.

En declaraciones posteriores a ese hecho, confirmó que el partido de gobierno la vetó como aspirante a la presidencia que hoy ocupa Rodrigo Arias, de Liberación Nacional (PLN), quien aspira a reelegirse.

Alejandro Pacheco dijo a La Nación que “claramente en la fracción de gobierno, por la manifestación que hizo doña Pilar, no hay votos para que ella sea elegida”, y que eso es lo que tiene a Castro molesta.

El jefe de la Unidad también dijo que fue él quien informó a Vanessa Castro lo que Pilar Cisneros dijo sobre ella.

“Yo me la tope y hablé con ella y me dijo: ‘Yo lo autorizo a que diga que no vamos a votar por doña Vanessa, en caso de que ella fuera candidata’. Eso fue lo que le informé a ella, pero nunca, en ningún momento, informé ni sé de que fuera el presidente de la República. Simplemente fue doña Pilar, que me informó y me autorizó a decirle a doña Vanessa Castro que nunca iban a votar por ella”, relató Pacheco.

Aparte de Castro, el socialcristiano Horacio Alvarado tiene interés en postular su nombre a presidente del Congreso. En conversaciones extraoficiales, han conversado sobre el asunto las fracciones del PUSC, Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR) y el Liberal Progresista (PLP).