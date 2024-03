Vanessa Castro revela que Presidencia la vetó: ‘No me quedaré callada’

La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), declaró este jueves que el gobierno de Rodrigo Chaves vetó su postulación a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Al confirmar el hecho, el legislador fue más allá y reveló que Zapote la vetó en lo “económico” y lo “profesional”.

“El gobierno, a través de doña Pilar Cisneros, manifestó que estaba vetada y así me lo ha hecho ver mi fracción, mi fracción no ha reaccionado ante eso”, aseveró Castro después de la sesión solemne celebrada por el plenario en San Carlos, este jueves.

“Ya el gobierno me ha vetado en otras oportunidades, desde un punto de vista económico, en mi profesión. Ya no quiero esta segunda vez quedarme callada, porque simplemente no me dio la oportunidad de participar. Si yo estoy vetada, evidentemente no tengo la oportunidad de participar”, continuó.

Castro es abogada y notaria, socia fundadora del bufete Vignoli Castro y Asociados; se ha desarrollado como consultora en asuntos de telecomunicaciones del 2002 hasta la fecha.

El veto y la falta de apoyo del PUSC fue la razón por la que Vanessa Castro no se levantó de su asiento cuando el resto de su bancada subió al escenario, mientras los socialcristianos, Daniela Rojas y Leslye Bojorges, pronunciaron su discurso.

La legisladora declaró que no puede ser insincera y levantarse junto con sus compañeros de fracción, para apoyarlos en sus discursos.

El PUSC tenía dos candidatos para la Presidencia de la Asamblea Legislativa que se escogerá el próximo 1.° de mayo. El otro aspirante es Horacio Alvarado.

Noticia en desarrollo