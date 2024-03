Daniela Rojas enfrenta a Pilar Cisneros por decir que mujeres no necesitan medidas de equidad

La diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), enfrentó a la legisladora Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático (PPSD), después de que la jefa oficialista aseguró que las mujeres no necesitan políticas de género que garanticen la equidad frente a los hombres.

La socialcristiana citó que las cuotas de género hicieron posible que ellas lograsen el cargo de diputadas. Además, recordó que, gracias a las medidas de igualdad, se aprobó el derecho al voto femenino hace siete décadas.

Las declaraciones de Cisneros se produjeron en la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), durante la sesión solemne del Congreso realizada en San Carlos, Alajuela.

Durante su intervención, la parlamentaria del PPSD comparó las leyes de equidad con “muletas”.

“Todas esas primeras mujeres que derribaron las barreras, como doña Bernarda (Vásquez), por ejemplo, nunca esperaron ni necesitaron políticas de género; ni luchar por derechos.

“Nunca he compartido ni voy a compartir la posición de muchas mujeres que exigen ventajas especiales, que imponen cuotas para escalar peldaños; soy de la idea de que las mujeres no necesitamos muletas ni protección”, apuntó Cisneros.

Ante esto, la socialcristiana, achacó a la diputada del gobierno desconocer el tema de género.

“No puedo quedarme en silencio ante la intervención que dice que no son necesarias las cuotas. Sin esas cuotas, hoy no estaríamos aquí. Sin esas cuotas promovidas por este partido político las mujeres no tendríamos una participación real. Ese fue el inicio radical del cambio de la participación política de la mujer.

“Fue aquí en San Carlos donde, hace 74 años, en un plebiscito, doña Bernarda Vásquez, vecina de La Tigra de San Carlos, ejerció el primer voto de una mujer. Desde esa fecha, se han venido rompiendo paradigmas para lograr una igualdad real de esa mujer; es cierto que se han abierto muchos espacios para valer nuestros derechos, pero falta mucho camino y las luchas deben continuar”, sostuvo la diputada del PUSC.

Rojas agregó que seguirá apoyando las políticas afirmativas que ayuden a las mujeres, no por una necesidad, sino porque considera que, sin estas medidas, no se abren espacios.

La intervención de Cisneros se generó a raíz de un proyecto presentado para declarar beneméritas de la patria a Amelia Alfaro Rojas y Bernarda Vásquez, primeras mujeres en ejercer el derecho al voto en Costa Rica, en el plebiscito de La Tigra y la Fortuna, donde ambas comunidades decidieron su anexión al cantón de San Carlos.

En julio de 1950, el plebiscito se efectuó solo un año después de que las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas en la Constitución Política y se les permitió el sufragio.