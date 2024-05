Relleno sanitario en La Carpio se acerca al cierre técnico: ¿qué pasará con este lugar?

Al parque de tecnología ambiental (PTA) Uruka, conocido popularmente como el “relleno sanitario de La Carpio”, le queda cerca de un año de vida útil antes de dejar de recibir residuos sólidos.

Esto es así porque la altura o nivel de los desechos en el PTA Uruka no puede superar los 1.005 metros por encima del nivel del mar. En junio de 2021, la Sala Constitucional ordenó que, al alcanzar ese límite, las instalaciones debían cerrar.

¿Qué sucederá después con este sitio? Óscar Guzmán Coto, gerente técnico de EBI, empresa que administra el parque, afirmó que los trabajos para el cierre técnico ya comenzaron, pero se extenderán mucho tiempo más después de que se acabe la vida útil del PTA.

“El cierre técnico no se da de un día para otro ni de un mes para otro. Se trabaja a lo largo de los años”, puntualizó Guzmán.

El gerente explicó que se debe construir infraestructura a lo largo de varios años pues los asentamientos y las celdas donde están los desechos deben irse estabilizando; también los taludes deben quedar estables. Además, debe canalizarse la extracción del biogás (método de obtener energías a través de los desechos).

Por esta razón, las labores comenzaron desde hace aproximadamente cuatro años. En los últimos meses se han concentrado todavía más en la estabilización de taludes.

LEA MÁS: Drones ayudarán a fiscalizar vida útil de rellenos sanitarios

¿Qué va a pasar cuando se dé el cierre técnico del relleno sanitario de La Carpio?

Compromiso con la comunidad

Guzmán fue enfático en que como empresa también hay un compromiso con la comunidad y con los vecinos que durante años han vivido cerca del PTA. El primer paso consiste en “no dejarles un guindo” entre las casas, una calle aledaña y el proyecto.

“Conforme pase el tiempo se hace más riesgoso eso, por eso estamos trabajando”, declaró.

También laboran en un sistema de evacuación de agua de lluvia y la construcción de una red de alcantarillado de los inodoros y otras aguas de las viviendas para que lleguen a las plantas de tratamiento y no tengan como destino final los caños.

LEA MÁS: Temperatura y humedad de Costa Rica plantean desafíos para manejo de desechos sólidos

A largo plazo

El Parque de Tecnología Ambiental Uruka, también conocido como el relleno sanitario de La Carpio tiene poco tiempo de vida útil y la empresa ya se prepara para el cierre técnico. (Rafael Pacheco Granados)

Guzmán detalló que al momento de irse del lugar hay otros compromisos no solo con la comunidad, también con Costa Rica. Cuando el terreno esté estable se generarán áreas verdes, jardines y canchas multiuso.

El gerente indicó que se ha estado trabajando todo lo posible en alargar la vida útil del PTA Uruka lo máximo posible. Para ello, se implementan estaciones de separación, de recuperación y reciclaje.

Estas acciones permiten que “una enorme cantidad de desechos” ya no vaya a las celdas de los rellenos sanitarios.

No obstante, la situación de los residuos en Costa Rica (especialmente en la Gran Área Metropolitana, GAM) es crítica y no se vislumbran nuevos lugares de disposición final a corto plazo. De acuerdo con estimaciones de EBI, en un plazo de siete años no habría un lugar de destino final para los desechos que no pueden ser reciclados o revalorizados, ya que la vida útil del PTA Aczarri en El Huazo, Aserrí, bajó de 11 a 7 años como máximo.

LEA MÁS: Comunidades exploran técnicas para bajar presión a rellenos sanitarios