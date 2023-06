‘Este Gobierno practica la intimidación’, dice jefe del PUSC por caso de Vanessa Castro

El diputado Alejandro Pacheco Castro, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que el gobierno de Rodrigo Chaves utiliza la intimidación contra diputados, medios de comunicación y personas de la sociedad civil, cuando estas tienen una posición crítica o contradicen a Casa Presidencial.

Así se pronunció Pacheco luego de que su compañera de bancada, la congresista Vanessa Castro Mora, denunció que la administración Chaves Robles dañó su vida particular para “condicionarla” y evitar sus manifestaciones críticas.

Vanessa Castro: 'Lo que se tenía que hacer contra mí, se hizo'

“Ayer fue mi compañera Vanessa Castro la que denunció, mañana puede ser otra u otro compañero el que denuncia y no puede seguir pasando”, aseveró el socialcristiano.

“Este Gobierno en especial ha utilizado la intimidación cuando las cosas no son como ellos quieren que sea. Nuestro país se ha caracterizado por la libertad de prensa, por la solidez de nuestro Estado de derecho y por la libertad de pensamiento, que debe respetarse bajo cualquier circunstancia”, dijo.

El legislador llamó al Poder Ejecutivo a deponer el uso de la institucionalidad para intimidar a las personas.

“Espero que el Gobierno busque el diálogo sincero y franco y deje las prácticas de intimidación, que lo que hacen es un daño inminente a la institucionalidad del país y lesionan el respeto que debe prevalecer entre los diferentes poderes de la República”, llamó la atención Pacheco.

“Nos preocupa muchísimo que sigan dinamitando los puentes en momentos donde el país requiere trabajar unido y consolidar una ruta de bienestar en diferentes áreas: salud, seguridad, empleo, reactivación económica y educación, entre otras”, criticó el socialcristiano.

La diputada Vanessa Castro planteó su denuncia durante el debate reglado que se realizó el miércoles con motivo de la revelación que hizo el empresario Leonel Baruch, accionista de CRHoy, quien dijo que la política oficialista, Pilar Cisneros Gallo, le pidió apoyar los intereses del Gobierno para desaparecer al diario La Nación.

“Ya no me queda nada que perder, porque lo que se tenía que hacer contra mí se hizo, pero estoy aquí y sigo levantando la cabeza”, dijo la diputada Castro durante la sesión del Plenario de este miércoles. Incluso, llamó a los legisladores del partido de Gobierno a poner la democracia por delante.

Posteriormente, declaró a este medio: “Profesionalmente, soy abogada y, pues sí, se me ha querido hacer algunos daños particulares, pero siempre he sido muy clara en que, cuando se me ataca como profesional o personalmente, se debe recordar que también están condicionando a una diputada y eso es lo grave del tema, ese modus operandi de condicionarlo a uno y, cuando no pueden despedirlo directamente, porque uno no es planilla de Gobierno, pues entonces buscan otras maneras de socavar o debilitarlo a uno para que no haga sus manifestaciones”, declaró posteriormente a este medio.

En la imagen los diputados Alejandro Pacheco y Vanessa Castro, ambos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

‘Aquí lo que tenemos es una planilla, no ministros’ Copiado!

Castro compartió su inquietud sobre el estado de la democracia y la “amenaza latente que intenta socavar los cimientos de nuestro sistema político”.

Sobre lo dicho por Baruch, afirmó que esta no es la primera vez que se intenta condicionar a un medio.

“El tema del señor Baruch fue muy claro. Dijo ‘fui llamado para venir a la oficina de la diputada de Pilar Cisneros, para ver si podían conversar con el presidente de la República’.

“Aquí la diputada Pilar Cisneros es un medio tan solo; la diputada Pilar Cisneros está cumpliendo su misión de diputada de Gobierno. Está mediando, como han mediado otros con autoridad también, como han mediado otros para que, al final de cuentas, se cuente lo que el presidente de la República diga y quiera, porque aquí lo que tenemos es planilla, no tenemos ministros, viceministros ni presidentes ejecutivos, tenemos planilla, que hace lo que el presidente de la República quiere”, afirmó Vanessa Castro.

La legisladora insistió en que “no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que se condiciona un medio de comunicación por el presidente de la República.

“Solamente que no lo hace primeramente a través de él. Lo hace a través de otras personas y ataca y ataca lo que él no puede controlar, porque no puede controlar a un diputado ni a una persona poderosa. Y como no puede despedirle como sucede con los miembros de la planilla, con todos los respetos para los amigos, porque varios son amigos míos, pero como no puede despedir diputados, como no puede hincar medios de comunicación, lo que hace es buscar la manera y la debilidad para socavarlos”, criticó.

