Ben Affleck y Jennifer López estarían en camino al divorcio

Ben Affleck y Jennifer López estarían atravesando una crisis matrimonial y los medios estadounidenses afirman que su separación es prácticamente un hecho.

De acuerdo con información obtenida por la revista InTouch, el intérprete de Batman abandonó la casa que comparte con JLo, en Beverly Hills, en Los Ángeles; y afirma que “Ben no tiene la culpa”.

“Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado”, dice la revista.

En agosto, Ben Affleck y Jennifer López cumplirían dos años de casados. (AFP)

Además, InTouch asegura que el actor “ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos”.

Según TMZ, Affleck estaría viviendo en el vecindario Brentwood, también en Los Ángeles, California.

“Los paparazzi lo vieron saliendo de esa misma zona y parecía viajar solo. Ben tampoco fue visto en su casa con JLo la noche anterior, por lo que parece que pasó la noche en Brentwood”, detalla TMZ.

Los rumores de su distanciamiento crecieron luego de que la intérprete de Get Right llegara sola a la Met Gala. Sin embargo, esto no es nuevo, pues según People, Ben y Jennifer no han sido fotografiados juntos públicamente en al menos 47 días.

Pese a los rumores de un inminente divorcio, TMZ afirma que ambos siguen usando sus anillos de matrimonio.

Jennifer Lopez y Ben Affleck tienen una larga historia de amor. Fueron pareja entre el 2002 y el 2004 e incluso se llegaron a comprometer, pero meses después anunciaron su separación y cada uno formó su familia.

Según había dicho la Diva del Bronx, ella y Affleck se volvieron a reconectar en el primer semestre del 2021, cuando ambos estaban solteros. En ese momento, surgió de nuevo el amor y se casaron el sábado 20 de agosto del 2022.

“Lo logramos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, expresó la artista en aquel momento.

Hasta ahora ninguna de las dos estrellas ha confirmado su separación.