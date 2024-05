Expresidenta del INS frenó dos millonarias licitaciones poco antes de su destitución

La expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, frenó dos millonarias licitaciones poco antes de ser destituida, el pasado 8 de mayo, por el mandatario Rodrigo Chaves. La exfuncionaria enfatizó que actuó de acuerdo con sus principios e integridad durante sus últimos días y horas en el cargo, en los que tomó decisiones sobre estos contratos.

Araya hizo alusión a las dos licitaciones en un video publicado este jueves en redes sociales. Se trata de los concursos para contratar el sistema de marchamo digital y para que el Cuerpo de Bomberos adquiriera 15 camiones extintores 4x4.

En el caso del marchamo digital, el INS declaró desierta la licitación el 8 de mayo al señalar que la empresa que resultaría adjudicada, el consorcio E-Pass, había cobrado casi $1,8 millones más que la oferta aprobada inicialmente, la cual no se pudo concretar debido a que la Contraloría General de la República (CGR) detectó omisiones en la cotización.

La primera oferta, del consorcio PC Central Neology, costaba $5,5 millones.

Mónica Araya comunicó al público que aceptar la segunda opción habría impactado “desproporcionalmente” a los propietarios de motocicletas, pues cualquier incremento se trasladaría al consumidor final.

Horas después del anuncio, la Presidencia de la República informó de que el Consejo de Gobierno había destituido a Araya.

En tanto, el 19 de marzo, a instancias de Mónica Araya, el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos frenó una compra de $10 millones para adquirir 15 camiones extintores.

Araya, quien presidía el Consejo como representante del INS, presentó una moción para detener el proceso debido a la recepción de una denuncia sobre presuntas irregularidades, la cual despertó dudas entre los directivos.

En la moción, la exfuncionaria expuso que solo hubo un oferente y que la licitación se efectuó en un plazo reducido, dejando por fuera la posibilidad de que más empresas participaran.

Araya cuestionó una supuesta diferencia de precios entre la certificación de costos y el monto adjudicado en el cartel.

“Por la claridad de la legalidad, debemos velar por la probidad y la transparencia de las adjudicaciones, especialmente cuando se trata de fondos públicos. No me queda claro por qué solo se presenta un único oferente en la presentación de la administración, y esto aparentemente no es la primera vez”, dijo la exjerarca en esa ocasión.

Este jueves, Mónica Araya trajo a colación sus decisiones sobre estas licitaciones, después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, demeritó su trabajo.

El miércoles 15 de mayo, el gobernante dijo que el desempeño y las intenciones de la exjerarca fueron negativos, por lo que no le dio la oportunidad de renunciar, sino que la destituyó.

En su video, Araya señaló que, mientras estuvo en el cargo, su labor fue resaltada en las conferencias de prensa de Casa Presidencial y en las revistas del gobierno, así como en los informes del presidente.