Denuncia frena compra de camiones extintores de Bomberos por $10 millones

El Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos frenó una compra de $10 millones para adquirir 15 camiones extintores 4x4, que se pretendía realizar en “tiempo récord”. La decisión se debió a que una denuncia despertó dudas en los directivos.

En la sesión de este lunes 18 de marzo, Mónica Araya, presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Cuerpo de Bomberos, presentó una moción para frenar la contratación al señalar que solo hubo un oferente y que la licitación se efectuó en un plazo reducido, dejando por fuera la posibilidad de que más empresas participaran.

La jerarca aseguró que recibió una denuncia sobre aparentes irregularidades en el proceso, y cuestionó la supuesta diferencia de precios entre la certificación de costos y el monto adjudicado en el cartel.

“Por la claridad de la legalidad, debemos velar por la probidad y la transparencia de las adjudicaciones, especialmente cuando se trata de fondos públicos. No me queda claro por qué solo se presenta un único oferente en la presentación de la administración, y esto aparentemente no es la primera vez”, expresó Araya.

“Sumado a esto, hay nuevas denuncias relacionadas con este tema que se han pedido que se hagan públicas en el Consejo Directivo. No es un tema menor y deberíamos discutirlo en el seno del Consejo de manera presencial, con la administración y también con los otros compañeros”, añadió.

Después de exponer sus preocupaciones por el proceso, la jerarca del INS solicitó una investigación interna a partir de la denuncia recibida, la cual se llevará a cabo con la ayuda de la dirección jurídica del instituto.

Araya también cuestionó las recomendaciones de Héctor Chaves y Luis Salas, quienes ocupan los cargos de director general y director operativo de Bomberos, respectivamente.

“Quiero instruir en este momento que se traslade esta denuncia a la Dirección Jurídica del INS y que se revise la licitación completa que está siendo denunciada. Como mencioné, esta no es la única denuncia; también hubo una que se presentó a través del canal de denuncias con relación a esta licitación particular, que fue remitida directamente a la Auditoría”, explicó Araya.

“Dada la gravedad, considero importante preguntar a la Dirección Jurídica la posibilidad de ampliar el plazo para poder tener el tiempo suficiente para continuar con la recomendación en la que insiste la administración de Bomberos, específicamente don Héctor (Chaves) y don Luis (Salas), para adjudicar al único oferente”, agregó.

El 11 de marzo anterior, Bomberos informó sobre la contratación para la adquisición de nuevos vehículos, argumentando la necesidad de contar con camiones 4x4 debido a las condiciones geográficas de Costa Rica.

La licitación 2024LY-000001-0012800001 abrió su concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el 15 de enero del presente año y tenía como fecha límite de adjudicación el 19 de marzo de 2024. Con la nueva moción, esa fecha se trasladó por 15 días más.

Administración defienden contratación

Héctor Chaves, director del cuerpo de socorro, explicó que la adquisición tiene como objetivo renovar la flotilla, la cual debe actualizarse cada 15 años por el desgaste que genera la atención de emergencias, las cuales aumentaron en los últimos años. Debido a esto, el proceso de licitación se inició en el 2023.

Chaves insistió en que el cartel de licitación fue preparado por un equipo técnico experimentado con el objetivo de adquirir unidades acordes a las condiciones y necesidades del país. Es por eso que se solicitó la compra de camiones 4x4.

El jerarca de Bomberos aseguró que la administración actuó con transparencia en el proceso y publicó el cartel, en el Sicop, para que cualquier persona participara y diera seguimiento a la compra. Debido a eso, manifestó su sorpresa por la denuncia mencionada por Araya y reiteró la disposición de la administración para aclarar dudas.

“En todo este proceso, la responsabilidad de la Administración consiste en brindar un seguimiento que permita finalmente al Consejo Directivo tomar decisiones correctas. Es importante mencionar que, de existir una denuncia, esta administración está en total disposición, como siempre ha estado, para brindar la documentación necesaria que permita aclarar cualquier duda al respecto.

“El hecho de que nos hayan informado sobre una denuncia es una situación que nos toma por sorpresa”, dijo Chaves.

El director también informó sobre la escasez mundial de chasises, lo cual ha afectado los tiempos de entrega y ha imposibilitado a algunos oferentes participar en el proceso debido a la incapacidad de cumplir con el plazo establecido de 270 días.

Chaves agregó que, para el año 2027, un total de 53 unidades extintoras habrán alcanzado su vida útil, por lo que de no concretarse la compra se comprometerían los servicios de la institución.