Rodrigo Chaves achaca desempeño negativo a expresidenta del INS, Mónica Araya

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, afirmó este miércoles 15 de mayo que destituyó a la expresidente ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel, porque su desempeño y sus intenciones eran negativas, luego de ejercer el cargo por dos años.

Además, el mandatario afirmó que decidió destituir a Araya sin darle la oportunidad de renunciar. Cuando Noticias Columbia le preguntó si la removió por la fallida contratación del marchamo digital, Chaves lo negó, pero no aclaró los motivos específicos.

“Hubo una serie de eventos, ya algunos de larga data, que me hicieron perderle la confianza, y que yo dije ‘no, esto no es un tema de que hay que hacer un juicio, no; mi valoración fue negativa de su desempeño y también de sus intenciones; entonces, ante la duda, este director técnico sí hace cambios’”, declaró el presidente.

El pasado 8 de mayo, la Junta Directiva del INS declaró desierta la licitación del marchamo digital, la cual se iba a otorgar al consorcio E-Pass. El Instituto argumentó que la oferta presentada por esta empresa costaba casi $1,8 millones más que otra opción aprobada inicialmente, la cual fue anulada por la Contraloría General de la República (CGR).

De esta forma, la aseguradora estatal descartó que la etiqueta se pueda utilizar en el marchamo 2025, pues para ello debería ofrecerse al público a partir de noviembre de 2024. Ese mismo día, Presidencia anunció la destitución de Araya.

Rodrigo Chaves también se refirió a Mónica Araya mientras hablaba con el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, sobre un proyecto de ley para subsidiar las primas de seguros agropecuarios para pequeños y medianos productores, con fondos del INS.

El mandatario preguntó a Carvajal si “¿los del INS no lloraron mucho?”. Antes de que el jerarca pudiera responderle, agregó: “Por cierto, ya cambié a la presidenta ejecutiva del INS, tenemos mejor recurso humano”.

Asimismo, Chaves dijo: “A doña Mónica yo la destituí, no le di la oportunidad de que renunciara, ¿por qué? Son solo 11 jugadores en la cancha, y aquí usted ve al equipo que maneja 330.000 personas del gobierno”.

Además, el presidente no descartó que haya más cambios en su gabinete; afirmó que todo dependerá de “cómo jueguen” los jerarcas.

La Nación intentó contactar con Araya para conocer su perspectiva sobre las declaraciones de Chaves, sin embargo, la exjerarca no respondió las llamadas ni los mensajes.

