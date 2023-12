Decreto de Chaves sobre vacunación no estaba redactado cuando ‘lo firmó’ el 8 de mayo del 2022

El 8 de mayo del 2022, minutos después del traspaso de poderes, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, participó en el acto de firma de dos decretos. Según dijo el mandatario, uno era para remover la potestad de despedir a los funcionarios y trabajadores que no querían vacunarse contra la covid-19, y otro para eliminar la obligatoriedad de usar mascarillas.

Chaves firmó junto con la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, en la Antigua Aduana, en San José.

No obstante, los audios de Presidencia revelados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, demuestran que el decreto que fue publicado en el diario oficial La Gaceta no había sido redactado cuando se efectuó el acto público de firma.

Dos días después de la toma de posesión, el 10 de mayo del 2022, el presidente, ministros y resto del equipo aún discutían qué decretarían sobre la vacunación obligatoria.

En el audio de ese día, primero se escucha a una mujer decirle a Navarro: “Dejemos que él termine la redacción para tener claridad y que usted no se enrede, yo le diga una cosa y luego…”. Entonces, se abre el siguiente diálogo.

-Joselyn Chacón: “Lo que nosotros queremos reiterar… la idea de todo esto es reconfirmar que el Ministerio de Salud no tiene la potestad para decir en este momento, ni anteriormente, a quién se despide y a quién no. Él solamente puede decir que es obligatorio, pero hay otras condiciones que lo hacen obligatorio, otras sanciones, como mandarlos para la casa 15 días, como lea multa”.

-Patricia Navarro: “¿Pero no el despido?”.

-Joselyn Chacón: “O sea, el despido es de último, nunca ha dicho el Ministerio de Salud que hay que despedir a las personas, solamente que, de acuerdo a su normativa, lo pueden hacer. Esa es la idea, que el presidente reitera…”.

-Hombre: “El presidente dijo ‘tenemos que aclarar que la vez pasada, con el decreto anterior, se pasearon en algo y es que no aclararon específicamente lo que la comisión dijo’”.

-Rodrigo Chaves: “Querían eliminar las cosas, él tiene hasta la literalidad de lo que yo dije. Hubo una reacción absolutamente desproporcionada de gente escribiendo artículos académicos. Entonces, ¿quieren ir a oficinas separadas y nos juntamos en 45 minutos?

“Ustedes se quedan, los literalistas, yo les llamo los literalistas, y los reinterpretativos se pueden quedar aquí o pueden ir a trabajar al Consejo de Gobierno, ¿ok?, para ir a redactar el decreto nuevo. Entonces, cualquier cosa que nosotros… Se van los que quieren un decreto nuevo a trabajarlo juntos”.

-Mujer: “Yo me voy a quedar aquí con…”.

-Rodrigo Chaves: “No porque ella quiere decreto viejo”.

-Mujer: “Bueno, reformar”.

-Hombre: “Sí, reforma”.

-Chaves: “Sí sí, los reformistas”.

-Mujer: “¿Vamos a hacer dos proyectos?”,

-Rodrigo Chaves: “Sí, eso es lo que yo estoy diciendo, que ellos van a seguir puliendo ese y me lo van a dar a mí para irlo leyendo, y ustedes van a hacer dos cosas: van a revisar si el considerando es adecuado o hay que modificarlo, y redactar el por tanto nuevo de las líneas que hemos hablado”.

Audio muestra al presidente Rodrigo Chaves instruyendo 'redactar el decreto nuevo'

El día anterior a esa reunión la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, había reconocido que había problemas con la publicación de los decretos, pero alegó que estos obedecían a dificultades de trámites.

El 9 de mayo del 2022, pasadas 24 horas después de que Chaves efectuó el acto de firma, los decretos no aparecían en el diario oficial La Gaceta ni habían sido difundidos por la oficina de Prensa de Casa Presidencial.

‘Creo que estás grabando’

El mismo 9 de mayo, después de la reunión en la que estaba Chaves, los audios muestran que Patricia Navarro se reunió con el periodista Armando Gómez, quien ejercía el cargo de director de Prensa de Casa Presidencial, y le expresó que estaba muy confundida.

“Creo que estás grabando”, le respondió el funcionario.

La exministra reiteró su preocupación y aseguró que tenía “ganas de salir corriendo”. Minutos después, se sumó a la conversación el entonces jefe de despacho presidencial y hoy ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives.

Jorge Rodríguez: El decreto dirá esto, ‘sea lo que sea que vaya a decir’

El jefe de despacho de Chaves le explicó a Navarro y a Gómez que había “un enredo” con los abogados de Presidencia, pero que, de cualquier forma, el decreto que se publicaría sería uno nuevo.

Luego de que la ministra Navarro le preguntó cómo presentarían esta nueva versión, Rodríguez le respondió: “Simplemente, sí, nosotros firmamos un decreto el domingo (8 de mayo), que va a ser el que salga hoy. Tratamos de sacarlo publicado en La Gaceta, pero las circunstancias no nos lo permitieron; se inició una especulación sobre lo que dice o no dice el decreto, nos pusieron a pelear con la Comisión de Vacunación, y no tiene sentido”.

“El decreto lo que dice es ‘esto’, sea lo que sea que vaya a decir. El compromiso del jefe en las declaraciones que dio el domingo fue eliminar las sanciones, no eliminar que la vacuna sea obligatoria”.

Navarro le cuestionó si estas instrucciones aplicaban de igual forma sin importar cuál decreto se publicara, “el nuevo o el viejo”. Rodríguez Vives le reiteró: “El decreto es nuevo para todos los efectos”.

‘Le toca a la ministra apechugar’

Durante la conversación, la entonces ministra Navarro mencionó que CRHoy publicó una versión preliminar de los decretos.

Rodríguez respondió: “Ahí cuando nos salgan y nos digan ‘es que este fue el que usted presentó, ministra’, vamos a atender ‘sí, sí, la ministra se equivocó, no era esa la versión’”, aseveró.

Gómez respondió que argumentarían un error, al igual que cuando escribieron 24 veces mal el apellido de Rodrigo Chaves.

“La Imprenta ya lo aclaró, la ministra entre tanta tontera que está leyendo se equivocó y habló de otro, y le tocará a ella apechugar”, agregó Rodríguez.

Ese mismo 9 de mayo, el entonces jefe de despacho de Chaves aseguró: “Ya tenían listo el decreto de la vacunación, pero Joselyn fue la que hizo el berrinche a las 5:30 de la tarde, por eso estamos aquí”.

Añadió que “la ruta estaba clara”, pero “el berrinche nos está haciendo no poder llegar a eso”.

Jorge Rodríguez aseguró que 'berrinche' de Joselyn Chacón atrasó publicación de decretos

Finalmente, Zapote publicó los decretos fechados el 8 de mayo, pese a que dos días después todavía los estaban redactando. A la prensa se le facilitaron el 11 de mayo, a las 6:02 a. m., un día después de esta conversación entre Navarro, Gómez y Rodríguez.

El Ejecutivo mantuvo la vacunación obligatoria y solamente instó a las instituciones públicas y al sector privado a no sancionar el incumplimiento con despido. Patronos públicos y privados podían aplicar la sanción.

En cambio, el 8 de mayo, después de hacer el acto de firma, Chaves dijo que “solo los funcionarios y trabajadores de la primera línea de la salud pública estarán obligados a usar mascarilla y a vacunarse”, pues “hay gente que no quiere vacunarse obligatoriamente”.

Razón para grabar audios

Según la periodista Navarro, lo que pasó ese día con los decretos la motivó a comenzar a grabar las conversaciones en Casa Presidencial. Ella no estuvo de acuerdo con el manejo atípico con que se le informó a la ciudadanía una cosa, cuando en la práctica estaba ocurriendo otra, sumado a la forma en que el mandatario trató a sus subalternos.

“Desde el 10 de mayo que sucedió una situación con un comunicado de los decretos, yo empecé a conocer la personalidad del presidente, y esa situación me llevó, primero, a tener mucho temor, por el tipo de personalidad que él tiene: explosiva y autoritaria. Desde entonces, desde ese momento yo estaba considerando irme, pero pensé en algún momento que las cosas iban a cambiar.

“Después del 17 de mayo, con el video “no entendemos”, yo me sentí no solamente muy violentada en lo personal, sino también en lo profesional. Yo el 31 de mayo quería irme porque estábamos con mucha presión, porque teníamos que hacer la propuesta del plan de comunicación, que el presidente quería que hiciéramos con Choreco y Choreco nunca se ponía de acuerdo conmigo.

“Era realmente una situación muy acongojante, porque yo no entendía cuál era la lógica de todo esto. Yo llegué, cuando a mí se me contacta y se me entrevista, porque yo originalmente nunca llegué para ser ministra. A mí se me llama a una entrevista y después me doy cuenta que Jorge Rodríguez me recomendó, porque yo en algún momento hablé con Jorge de ayudar en la parte de discursos”, afirmó Navarro en entrevista con este diario.