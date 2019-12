“Políticamente estamos claros de que es un tema que tenemos que enfrentar ya. No podemos archivarlo, ni dejarlo tirado. Y sí quisiéramos poder entrarle a todo el sistema salarial. Eso no es tan fácil como decir que en lugar de A vamos a hacer C, y después resulta que C, según un estudio actuarial, puede ser peor que A. Empezará toda una discusión de fondo”, dijo Teresita Cordero.