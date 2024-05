Alcalde del PLN propone rotar presidencia de la Unión de Gobiernos Locales con otros partidos

El alcalde de Río Cuarto y representante de la provincia de Alajuela ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), José Miguel Jiménez Araya, asegura que esta institución necesita rotación, nuevos liderazgos y la representación de todas las agrupaciones políticas que resultaron electas en los comicios municipales del pasado 4 de febrero. Por lo tanto, el político de Liberación Nacional (PLN) propone que la presidencia del Consejo Directivo de la UNGL rote cada año con otros partidos políticos.

José Miguel Jiménez, del PLN, negocia para conformar una UNGL multipartidaria

Jiménez confirmó su intención de presidir esa institución, pero aclaró que lo hará solo por un año, y luego se apartará del cargo para darle la oportunidad a alcaldes de otros partidos, tanto nacionales como cantonales.

Según dijo, su postulación cuenta con el apoyo de alcaldes de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Unidos Podemos (UP) y Nueva República (PNR).

José Miguel Jiménez aseguró que fungiría como presidente solo un año, y luego cedería la silla a otro partido político

“Hemos conversado con algunas agrupaciones políticas con la convicción de conformar una junta directiva multipartidista, para ir a luchar por la eficiencia y la eficacia, para posicionar el nombre de la UNGL de forma más cercana a los municipios, saliéndose de la Gran Área Metropolitana (GAM)”, afirmó el alcalde de 41 años.

En el 2020, Jiménes se convirtió en el primer alcalde del cantón de Río Cuarto y, este año, se reeligió con el 83% de los votos.

Durante los últimos meses, la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras, ha recibido críticas por presuntos nombramientos a dedo, lo que ha provocado la desafiliación de los ayuntamientos de Pococí, León Cortés y Nicoya. Asimismo, el alcalde de San José, Diego Miranda, afirmó que es “muy probable” que él retire a la municipalidad capitalina de la UNGL.

Alcalde de Río Cuarto anunció su candidatura a presidir la Unión de Gobiernos Locales

Pese a que pertenecen al mismo partido, Jiménez se identifica como una persona crítica del PLN y de la administración de Porras. En setiembre del 2023, apoyó una moción para investigar la gestión de la directora ejecutiva. Además, en octubre propuso investigar a Carlos Bolaños, asesor legal de la director ejecutiva, por supuestamente presionar para que se nombrara a la hija de un exdiputado liberacionista en un puesto para el cual, al parecer, incumplía los requisitos.

La Nación le consultó a Jiménez por qué su candidatura ofrece una alternativa diferente al actual presidente de la UNGL, José Bernardino Rojas, también del PLN y alcalde de Buenos Aires de Puntarenas.

Alcalde de Río Cuarto pide paciencia a municipios que quieren abandonar a UNGL

“Revisen todas las actas en las que yo he formado parte del Consejo Directivo, donde he denunciado hechos irregulares, he pedido auditorías, no he aceptado algunos trámites, donde he luchado incansablemente porque se formalice el trámite administrativo, donde no he estado de acuerdo con algunos nombramientos. ¿Cómo podemos ofrecer un cambio? Con esa representación multipartidista, con una integración del Consejo Directivo donde no hayan mayorías absolutas”, explicó el gobernante local.

Jiménez indicó que ha obtenido “una buena respuesta” de algunos alcaldes electos el pasado 4 de febrero, personas jóvenes de diversos partidos políticos que, igual que él, consideran necesario un cambio en la UNGL.

Por ejemplo, mencionó a la alcaldesa de Limón electa por UP, Ana Matarrita McCalla, de 37 años, así como la gobernante de San Mateo electa por el PLN, Karen Alfaro, de 35 años; el alcalde Guatuso electo por el PUSC, Carlos Sequeira, de 33 años; y el gobernante local de Montes de Oro electo por el PLN, Anthony Fallas, de 31 años.

“Hemos conversado con casi todas las autoridades municipales del país. Esta candidatura no es vista desde ningún punto de vista como una candidatura del PLN, es una candidatura de un grupo de persona que quieren ejercer un Consejo Directivo multipartidista para quitar algunas prácticas que se han venido dando en la UNGL, hacer cambios profundos”, dijo el liberacionista.

El alcalde criticó que la Unión de Gobiernos Locales ha perdido el rumbo para el cual fue creada, ya que deberían trabajar más de cerca con los ayuntamientos, coordinar con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, además de utilizar el presupuesto de una forma más adecuada.

Consideró que las municipalidades deben tomar mayor protagonismo a nivel nacional, instalar procesos homologados y funcionar como un “brazo ejecutor”, de manera que el gobierno central las tome en cuenta para maximizar el uso de los recursos económicos.

Alcalde de Río Cuarto afirma que la UNGL perdió su rumbo

“El pueblo de Costa Rica habló en las elecciones sobre la multirepresentación que debe haber. Estaríamos abstraídos de la realidad si no contemplamos que la pluralidad es hoy la regla en la conformación de los órganos políticos, y eso es un mandato soberano que tenemos que respetar. La junta directiva de la UNGL tiene que tener representación de todos los partidos políticos”, argumentó.

Finamente, Jiménez subrayó la necesidad de renovación en el Partido Liberación Nacional. En su criterio, los líderes históricos deben dar espacio a nuevas ideas.

“Creo en la renovación de las estructuras, hay que hablar de nuevos liderazgos. Eso es lo que demostramos las personas que levantamos la mano y denunciamos cuando vemos prácticas con las que no estamos de acuerdo, independientemente de que se trate de personas con muchas tradición en el PLN. La única forma de que Liberación Nacional se mantenga vigente es que se renueve por completo”, concluyó el riocuarteño.

