Municipalidad de León Cortés se desafilia de Unión de Gobiernos Locales

La Municipalidad de León Cortés se desafilió de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) luego de que el Concejo Municipal aprobó, por unanimidad, una moción presentada por Juan Manuel Quirós Sánchez, actual regidor y alcalde electo quien asumirá funciones el 1.° de mayo.

Quirós, quien ganó la elección municipal postulado por el Frente Amplio (FA), argumentó que la UNGL no apoyaba al Concejo Municipal ya que solamente se relacionaba con la alcaldía. Además, consideró que la institución está dominada por el Partido Liberación Nacional (PLN).

“Ni siquiera tenían la gentileza de darnos apoyo, se lo daban a la administración. Al Concejo, como en tres oportunidades, ni siquiera nos contestaron. Es un ente muy político y no me interesa la politiquería, eso es como un club de amigos de un partido determinado, por decirlo así. De hecho, así montan la Junta Directiva, con un solo partido, por la cantidad de alcaldías que tienen”, declaró el futuro alcalde.

Quirós presentó la moción en febrero, dos semanas después de quedar electo. Como parte del acuerdo, el Concejo Municipal ordenó al actual alcalde, Jorge Denis Mora, comunicar a la Dirección Ejecutiva de la UNGL la renuncia a la membresía, y girar las instrucciones necesarias para que no se realicen más transferencias de dinero a esa entidad.

“La UNGL se llevó más de un año en un plan de reestructuración de la Municipalidad y, al final, lo que entregaron no fue claro ni preciso como debió ser; hubo muchas quejas de funcionarios. Entonces, para nosotros, no tiene sentido pagar para tener esos resultados, mejor lo hacemos por otros medios. No estamos para regalarle dinero a gente que no nos aporta”, declaró Quirós.

León Cortés es la cuarta municipalidad con el presupuesto más bajo del país, con ¢1.976 millones este año 2024. Solamente supera a los ayuntamientos de Turrubares, Hojancha y San Mateo. Según explicó Quirós, la entidad local se ahorrará ¢1,8 millones al año luego de desafiliarse de la UNGL.

El dinero de la afiliación ahora se utilizará en programas y actividades desarrollo humano. El ayuntamiento de León Cortés mantiene el derecho al patrimonio de la UNGL en caso de que esta se disuelva, siempre en proporción con lo aportado hasta el momento del retiro.

Juan Manuel Quirós Sánchez, del Frente Amplio (FA), fue electo alcalde de León Cortés en las votaciones del pasado 4 de febrero. (Facebook)

Este lunes 1.° de abril, el alcalde electo de San José, Diego Miranda, dijo que es “muy probable” que desafilie a la Municipalidad capitalina de la UNGL debido a que la entidad ya no cumple con sus objetivos, sino que abundan las prácticas irregulares. Agregó que ha hablado con otros alcaldes al respecto, especialmente al considerar que el ayuntamiento josefino traslada, aproximadamente, ¢80 millones anuales a la UNGL.

Miranda aseguró que la UNGL se ha utilizado para fortalecer la agenda de Liberación Nacional y del actual alcalde de San José, Johnny Araya Monge.

Alcaldes de Cañas y Abangares analizarán permanencia en UNGL Copiado!

Los también alcaldes electos de Cañas y Abangares, Alexander Elizondo y Javier Bogantes, ambos del partido Unidos Podemos (UP), confirmaron a La Nación que analizarán con detalle si vale la pena que sus ayuntamientos continúen trasladando recursos a la UNGL.

Elizondo afirmó que aún es prematuro emitir un criterio final; no obstante, garantizó que, a partir del 1.° de mayo, analizará los costos y beneficios que implica para Cañas permanecer como afiliada a la UNGL.

“Se han visto muy malas recomendaciones en el sentido de que el aporte es muy poco, no hay beneficio, pero es un tema que necesitamos analizar detalladamente. Puede que haya beneficios, pero una vez que estemos en la Municipalidad, veremos si es así o no”, dijo Elizondo.

Por su parte, Bogantes indicó que tomará su primer semestre de gobierno para estudiar si permanecen o no en la entidad, tomando en cuenta que Abangares le entrega ¢8 millones anuales a la UNGL.

“Lo que hay que revisar es qué damos y qué nos dan. Ahorita es difícil porque no tenemos el acceso a la Municipalidad, pero el 1.° de mayo empezamos a analizarlo. Si los beneficios y la nobleza de la entidad nos sirve, nos quedamos, pero si no, no. Tenemos que cuidar cada plata que salga, porque somos una municipalidad que no tiene la situación económica que uno desea”, declaró Bogantes.

Alexander Elizondo (izq.) y Javier Bogantes (der.) fueron electos alcaldes de Cañas y Abangares, respectivamente, el pasado 4 de febrero. (Facebook)

Anteriormente, se desafiliaron de la UNGL los ayuntamientos de Moravia, Liberia, Coto Brus, San Pablo, Cartago, Paraíso y Quepos, con aprobación de sus respectivos concejos municipales.

La Nación reveló este martes 26 de marzo que la UNGL modificó los requisitos del puesto de encargado del Observatorio Municipal, cuyo trabajo es procesar datos y estadísticas sobre los cantones, y puso como requerimiento tener una licenciatura en Nutrición. Siete meses después, fue nombrada en el cargo María José Arias Molina, hija del exdiputado de Liberación Nacional (PLN), Rafael Arias Fallas.

Además, en los últimos siete meses han renunciado dos jefas de Recursos Humanos en la UNGL. La primera, Fabiola Salas, dimitió el 31 de agosto alegando haber recibido presiones de parte de la directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas y su asesor legal, Carlos Bolaños Alfaro, para que aprobara la contratación de María José Arias como asistente de la Dirección Ejecutiva. La Nación publicó la grabación de una llamada que evidencia las supuestas presiones.

Porras, quien además es parte del Directorio Político Nacional del PLN, arrastra cuestionamientos por presuntas irregularidades en nombramientos de la UNGL, el manejo de recursos de esa organización y la ejecución de cooperación internacional para proyectos urbanos.

El presidente del Comité Ejecutivo del PLN, Ricardo Sancho, aseguró que evalúa presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética contra la liberacionista Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, por aparentes irregularidades en la administración de esa organización.

