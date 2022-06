Unión de Gobiernos Locales abre concurso de un día para nombrar director

Karen Porras ha sido directora ejecutiva de UNGL por 12 años y buscará la reelección para un nuevo periodo.

La Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL) abrió un concurso de un día con el propósito de recibir candidaturas para el puesto de director ejecutivo, cuyo cargo quedó vacante el viernes anterior.

Dicha organización colocó, a las 8 a. m. de este martes, el anuncio del concurso en su página web, el cual estipula que la fecha límite para la recepción de currículos será este miércoles 8 de junio a las 3 p. m.

La directora ejecutiva saliente, Karen Porras, quien aspira a reelegirse por cuarta vez, manifestó a La Nación que en realidad este es un “puesto de confianza” que nunca se saca a concurso y que en esta ocasión se hizo así a solicitud de algunos miembros de la Junta Directiva de la Unión.

Alegó que el plazo se fijó en un día porque el periodo de ella finalizó el viernes anterior y a la UNGL le urge hacer el nombramiento, este jueves, para poder enviar las ternas de candidatos para los consejos donde el régimen municipal tiene representación.

La Unión tiene delegados, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Porras sostuvo que, de acuerdo con el estatuto de la organización, la formalización de tales postulaciones no se puede realizar si no hay una persona nombrada en la dirección ejecutiva.

También sostuvo que por decisión de la Junta Directiva, la escogencia del nuevo presidente y vicepresidente de la organización se realizó este lunes y que se acordó elegir al director ejecutivo el jueves.

Además, mencionó que aunque en el anuncio se colocó la palabra “concurso”, en realidad no es concurso porque no hay ningún procedimiento establecido, si no nada más un espacio para valorar currículos.

“La dirección ejecutiva de la Unión se nombra cada cuatro años, es un puesto de confianza y lo nombra los miembros de la Junta Directiva. Nunca se abre concurso porque al ser un puesto de confianza generalmente se traen todos los currículos y ahí se conocen.

“Tiene que haber un nombramiento pronto porque la persona que ostente el cargo en la dirección es la representante legal de la institución, pero además, tiene toda la investidura y toda la representación de la organización”, aseveró Porras.

La directora saliente aseguró que el puesto no tiene ningún requisito y que, por eso, no se necesita mucho tiempo para revisar los atestados de los postulantes. No obstante, afirmó que hace días se le dijo a los miembros de la Junta Directiva que pueden presentar candidaturas.

Aunque Porras señaló que el nombramiento es urgente para avanzar con las tareas de la Unión, los propios estatutos de la UNGL indican que la persona que ocupa la dirección ejecutiva de la organización se puede mantener en el cargo de forma interina hasta que se nombre a alguien más.