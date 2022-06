Jerarca del MOPT: Municipalidades retrasan resolución de contrato con Riteve

El futuro de la revisión técnica es incierto. El contrato se vence el 15 de julio. Aquí la estación de Riteve en Santo Domingo de Heredia. (Albert Marín)

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, dice estar de “manos atadas” para resolver el futuro del contrato con la empresa Riteve SyC, que finalizará en menos de mes y medio, porque no se ha podido conformar la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para que tome una decisión. Aún falta el representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

La organización municipal alega que aún no ha propuesto la terna para que se haga la escogencia porque quiere revisar opciones para elegir a las personas idóneas. No obstante, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reclama que los alcaldes ya han tenido suficiente tiempo para hacer la selección y que en este momento retrasan la decisión sobre el futuro de la revisión técnica vehicular.

“A hoy las municipalidades no me han mandado ninguna terna y se las vengo pidiendo desde hace como tres semanas. (Me dicen) que tienen que reunirse en una junta donde estén todos los miembros y con base en eso hacerlo, pero que aún no pueden hacer la junta. Entonces yo les he pedido que por favor hagan la junta lo antes posible. Cada semana me dicen que la próxima semana van a hacer la junta, pero no lo hacen.

“Esta semana me volvieron a indicar que ya van a hacer la junta, pero, diay, ya yo no les creo y el problema es que esto me tiene pegado todo, porque son los consejos los que pueden instruir a los directores ejecutivos, yo no puedo. Y hay temas muy importantes, por ejemplo, yo a nivel de Riteve, para recibirle activos, es el Consejo de Administración el que puede hacer esa recepción de Cosevi. Yo como ministro, muy complicado, necesito esa Junta integrada”, señaló este lunes Amador ante consultas de La Nación.

La Junta Directiva del Cosevi se conforma por el jerarca del MOPT o su delegado, el ministro de Salud o su delegado, el ministro de Educación Pública o su delegado, un representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y un representante de gobiernos locales.

Como representante del CFIA, fue elegido el exdirector de esa organización, Olman Vargas.

Amador dijo que en su calidad de ministro ha estado girando instrucciones directas a Riteve bajo el principio de necesidad y continuidad en todo lo que la ley le permite, pero que ya llegó el momento en que necesita la Junta Directiva de Cosevi integrada para definir qué sucederá con la negociación con la empresa española y el posible traspaso de los bienes con miras a una prórroga contractual si se cumplen términos muy especiales.

“Para Riteve (la fecha límite) es el 15 de julio, o sea nos quedan seis semanas, pero el problema no es ese, es que yo necesito firmar ese traspaso en cosa de una semana o dos para que el Registro (Nacional) me ayude y en cosa de un mes registre las propiedades y salgan a nombre del Estado, pero el abogado del Estado, que se llama Notaría del Estado, es el que tiene que preparar la escritura, verificar documentación.

“Que entre de parte de Riteve el acuerdo de la Junta, el poder especial para el representante, el inventario de las propiedades, los planos catastrados, las certificaciones literales de registro y otro poco de requisitos. Y entonces, mientras ellos hacen eso, si yo no tengo a Cosevi, Cosevi no le puede instruir a la Notaría del Estado que prepare todo para firmar”, explicó el ministro al recalcar la urgencia del papel de la UNGL.

‘No nos carguen ese muerto’

Este lunes, la Unión Nacional de Gobiernos Locales eligió al alcalde del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, José Rojas Méndez, como su nuevo presidente, y será hasta la próxima semana que la Junta Directiva de la organización sesione para definir la terna para Cosevi. Rojas dijo a La Nación que conoce de la urgencia de la designación, pero que aún así prefiere tomarse el tiempo necesario para hacer una buena elección.

“A sabiendas de la importancia que tiene para el país y para el régimen municipal la representación en cada una de las juntas directivas, hemos querido no hacer las cosas a la carrera. Si bien es cierto, son necesarias y urgentes, queremos tomarnos un tiempo. Esta semana va a ser una semana de trabajo.

“Precisamente hoy hemos acordado pedir los diferentes currículum de las personas que quieren asumir esa representación para poder analizarlas el próximo jueves en sesión de Junta Directiva y ahí escoger a las personas que nosotros consideremos como las más representativas y que puedan aportar más, no solamente al régimen municipal, sino al trabajo que está haciendo el Gobierno”, comentó el nuevo presidente.

A la UNGL también le corresponde seleccionar una persona para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Consejo de Transporte Público (CTP), pero Rojas criticó que anteriormente estas dos representaciones y la del Cosevi se han elegido “en carrera”. Por eso, es que en esta ocasión quieren hacerlo diferente, tomándose más tiempo para seleccionar las ternas en cada categoría. “Nunca se ha hecho de esta manera”, dijo con orgullo el alcalde.

“Queremos gente totalmente identificada con el desarrollo del país, de los compromisos y el desarrollo de los gobiernos locales. Además de eso, que hagan un trabajo conjunto con la Junta Directiva de la UNGL en coordinación con las políticas del Gobierno Central. Esa es la intención, pero queremos tener ese tiempo que va a ser de mucho trabajo estos días para poder definir entre todos, cuáles son las personas más ideales”, agregó.

El alcalde destacó que ya han recibido muchos postulantes, pero que deben revisar sus atestados para no hacer las ternas condicionadas a cambio de algo, sino por méritos. También dijo conocer la urgencia de Riteve, pero alegó que no es su responsabilidad y que por eso no se van a apurar.

“El tema de Riteve tuvo que resolverse hace más de un año. No puede ser posible que hoy nos vengan a cargar un muerto que no es responsabilidad de las municipalidades. Si Riteve fuera de las municipalidades, bienvenida sea la responsabilidad, pero eso es un tema de Gobierno Central, no nuestro”, afirmó.

Jerarca urge ayuda

Según el ministro, desde el 7 de mayo la UNGL debió enviar sus representaciones para los consejos y que considera que ya ha pasado suficiente tiempo para meditar las opciones. Además, criticó que la organización haya esperado hasta la designación de Rojas para enviar los candidatos.

“Ellos tienen un asiento en las diferentes juntas directivas para hacerse representar, ¿por qué el presidente anterior no pudo someter a votación de los miembros los nombres para escoger los tres, por qué tenían que esperarse hasta el nuevo presidente? No lo sé. O sea yo no quiero decir que es culpa de ellos, yo nada más quiero pedirles que por favor nos ayuden y lo manden lo antes posible.

“Yo le pido a Dios que sí (nos de tiempo con Riteve), porque hay que tomar esa terna, ver la idoneidad de los candidatos, el señor presidente tiene que verlo también y ahí habría que escogerlo y el Consejo de Gobierno aprobarlo, y usted sabe que el presidente no está esta semana porque anda en la Cumbre de las Américas, espero que haya Consejo de Gobierno la próxima semana y que la terna entre por lo menos dos días antes de eso, porque si no se nos va otra semana hasta del siguiente Consejo de Gobierno”, comentó.

Asimismo, Amador advirtió que la negociación con la empresa española no es lo único que le urge de Cosevi.

“Lo que es el sistema de citas que tanto problema ha dado, eso también es Cosevi. Yo para poder meterme a ver qué es lo que pasa con ese sistema y qué se está haciendo para mejorarlo y para evitar estos problemas, que hasta en seis meses puedo sacar una cita, si es que la consigo, diay necesito al Consejo de Cosevi integrado, y ahí le puedo seguir mencionando: en transporte público estoy igual y es también el miembro de las municipalidades el que está haciendo falta”, afirmó el jerarca.