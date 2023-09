Unión de Gobiernos Locales acuerda investigar gestión de directora Karen Porras

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) acordó este miércoles contratar una auditoría externa que investigue la gestión de la directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas, quien fue objeto de cuestionamientos por presuntos nombramientos a dedo.

El 31 de agosto, renunció a su puesto la encargada de Recursos Humanos de la UNGL, Fabiola Salas Leal, quien alegó haber recibido reclamos y presiones por parte del asesor legal y la directora ejecutiva, luego de oponerse a un nombramiento.

Dos días antes de su renuncia, el 29 de agosto, Salas emitió un oficio en el cual indicó a Porras que no podía nombrar a una mujer de apellidos Arias Molina como asesora de la Dirección Ejecutiva, debido a que no cumplía requisitos.

“Posterior al envío de dicho correo, el 30 de agosto, recibí reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la dirección ejecutiva, donde por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”, alegó Salas en su carta de renuncia.

Tras estos acontecimientos, el presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, José Bernardino Rojas, confirmó a La Nación que los directivos acordaron contratar una auditoría externa que investigue la gestión de Porras.

Rojas reconoció que la Junta Directiva también ha recibido quejas relativas al cobro de horas extra y la renuncia de funcionarios.

“Lo correcto es tener un estudio externo sobre el potencial humano y la ejecución presupuestaria. Eso nos permitirá salir a la luz pública con documentos que sustenten si lo que se dice en la calle es veraz o no, porque en este momento se está hablando sobre supuestos. Vamos a proceder responsablemente”, declaró el presidente de la organización.

Este medio llamó al teléfono de Karen Porras y le dejó un mensaje en procura de obtener una reacción de su parte.

El alcalde de Río Cuarto y representante de Alajuela en la UNGL, José Miguel Jiménez, explicó que los términos de referencia y la adjudicación de la auditoría dependerán únicamente de la Junta Directiva, para mantener la integridad de la investigación.

Ambos alcaldes confirmaron que Porras se mantendrá en sus funciones en tanto no se defina si es responsable de los cuestionamientos que se le achacan.

Rojas afirmó que buscará que el informe de auditoría esté listo antes de las próximas elecciones municipales, que se realizarán en febrero del 2024.