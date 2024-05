Partidos cantonales ganan mayoría de presidencias municipales en 25 cantones más grandes del país

Los partidos cantonales acapararon la mayoría de las presidencias de los concejos municipales de los 25 cantones más poblados y con los presupuestos más altos del país. Mientras, el Partido Liberación Nacional (PLN) fue el que más dominio perdió en este grupo de municipios.

Las agrupaciones locales obtuvieron la presidencia en 10 cantones, es decir, el 40% de las 25 municipalidades analizadas por La Nación. En especial, destacan los cantones de las cabeceras de provincia de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

En el cantón josefino, Mariana Zúñiga de la agrupación Juntos San José logró la mayoría de votos para la presidencia en el Concejo capitalino. Mientras que en Alajuela fue electo Francisco Sánchez, de Renovemos Alajuela, gracias a una alianza pactada con agrupaciones minoritarias.

Sánchez, economista de 54 años, resaltó el respaldo dado por partidos no tradicionales. “Fue una alianza de partidos independientes; no hay partidos tradicionales. Estamos claros de que la mayoría del pueblo no quiere a Liberación. Los partidos que me apoyaron, cuando se suman todos los partidos (de la alianza), somos el 80% de los votos de la elección municipal pasada”, destacó.

En Cartago, Alonso Picado de Actuemos ya fue quien alcanzó la mayor cantidad de votos para dirigir este concejo.

En el caso de Heredia, José Pablo Quesada, de Sentir Heredia, ocupará la presidencia por los próximos dos años.

Quesada, de 30 años, es el único regidor de la agrupación cantonal y logró la mayoría de apoyos en un concejo municipal fragmentado. Para el periodo 2024-2028 fueron electos tres regidores del PLN, tres del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Frente Amplio, uno de Sentir Heredia y uno de Progreso Social Democrático.

Francisco Sánchez (anteojos), del partido Renovemos Alajuela, fue electo como nuevo presidente del concejo de Alajuela con seis votos de un total de 11. Germán Vinicio Aguilar (espalda), de Nuestro Pueblo, felicitó al nuevo dirigente municipal. (Óscar Rodríguez A.)

María Paula Villarreal Galera, regidora del Partido del Sol, ganó la presidencia del Concejo Municipal de Santa Ana. Ella consideró que la población empieza a entender la importancia de los gobiernos locales y da más atención a sus municipios. Tal situación, agregó, favorece a las agrupaciones políticas locales.

“Hay una cuota de responsabilidad del bipartidismo; la población quiere un cambio”, dijo la presidenta electa. Villarreal agregó que pondrán mayor atención a temas ambientales, como la recuperación de cuencas hidrográficas y los efectos del cambio climático sobre las comunidades.

Durante este miércoles 1.° de mayo, 518 regidores propietario,s y la misma cantidad de suplentes, asumieron funciones en los concejos municipales de los 84 cantones del país, luego de haber sido elegidos en los comicios del pasado 4 de febrero.

En total, fueron 1.036 personas las juramentadas para integrar estos órganos de decisión municipal. El PLN y la Unidad Social Cristiana (PUSC) son los partidos con más representantes con 292 y 232 regidores, respectivamente.

Después, aparecen Unidos Podemos (UP) con 78; el Liberal Progresista (PLP), con 60; y Progreso Social Democrático (PPSD) y Nueva República (PNR) con 40, cada uno.

Debacle verdiblanca, PUSC sube Copiado!

El PLN fue la agrupación con la mayor pérdida de control en los 25 concejos municipales analizados por este diario. Previo a la toma de posesión de los nuevos regidores este miércoles, los liberacionistas acaparaban 13 presidencias municipales. Sin embargo, la cantidad se redujo a cinco una vez realizadas las sesiones solemnes de este 1.° de mayo.

Los verdiblancos mantuvieron las presidencias municipales de Liberia, Santa Cruz, Sarapiquí y San Ramón. En tanto que sumaron la de Montes de Oca. Sin embargo, perdieron los concejos de San José, Cartago, Heredia, Desamparados, San Carlos, Goicoechea, Santa Ana, La Unión y Tibás.

En contraste, el PUSC pasó de tener dos presidentes de concejos municipales (Pérez Zeledón y Montes de Oca) a seis. Los rojiazules ganaron en Puntarenas, San Carlos, Limón, Desamparados, Pococí y Alajuelita.

* Colaboraron los periodistas Vanessa Loaiza y Yiren Altamirano.