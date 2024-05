Alianza de partidos minoritarios gana presidencia en Concejo Municipal de Alajuela

Una alianza de partidos minoritarios arrebató la presidencia del Concejo Municipal de Alajuela a las agrupaciones Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, en la sesión solemne de este 1.º de mayo.

Francisco Sánchez Gómez, del partido cantonal Renovemos Alajuela, fue quien obtuvo la presidencia del Concejo para los próximos dos años, al lograr el apoyo de seis de los 11 regidores. Lo respaldaron los regidores de Progreso Social Democrático, Nuestro Pueblo, Aquí Costa Rica Manda y Liberal Progresista. La votación se la ganó al candidato verdiblanco Eder Hernández Ulloa

“Fue una alianza de partidos independientes, no hay partidos tradicionales. Estamos claros de que la mayoría del pueblo no quiere a Liberación. Los partidos que me apoyaron, cuando se suman todos los partidos (de la alianza) somos el 80% de los votos de la elección municipal pasada”, apuntó el economista de 54 años, quien trabaja en la Municipalidad de Heredia.

LEA MÁS: Roberto Thompson liderará por tercera ocasión la alcaldía de Alajuela

La vicepresidencia del Concejo la consiguió la liberacionista Mercedes Gutiérrez Carvajal.

Sánchez Gómez afirmó que el Concejo Municipal debe fortalecerse y no ser un subalterno de la Alcaldía, como en los últimos 30 años, para asumir una visión de cantón.

“Siempre se ha tenido una sola visión de desarrollo, la del alcalde. Hoy, vemos una visión de todos los partidos. Esta municipalidad está entrabada, tiene una subejecución (presupuestaria) del 80%. Eso es vergonzoso. Hay que meter mano en la organización municipal”, aseguró el político.

Durante la sesión solemne, también fue juramentado Roberto Thompson como alcalde alajuelense. Él dirigirá este gobierno local por tercera ocasión y será acompañado en la primera vicealcaldía por Sofía González Barquero y por Elías Chaves Hernández, como segundo vicealcalde.