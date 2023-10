UNGL rechaza investigar a funcionario que presionó para nombrar a hija de exdiputado

Miembros del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) rechazaron, la semana anterior, abrir una investigación administrativa contra el funcionario que presionó para que se nombrara a María José Arias, hija de un exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), en un puesto para el cual no cumplía los requisitos técnicos y legales.

Esta decisión fue confirmada a La Nación por José Miguel Jiménez Araya, alcalde de Río Cuarto y miembro del mismo Consejo.

El funcionario al que no se le abrió la investigación es Carlos Bolaños Alfaro, asesor legal de Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL y militante del PLN.

Jiménez Araya manifestó que, al conocer una grabación en la que se escucha a Bolaños pidiendo a Fabiola Salas, exjefa de Recursos Humanos de la UNGL, modificar un criterio técnico para contratar a una funcionaria de la UNGL, se preocupó y planteó al Consejo Directivo abrir una pesquisa administrativa para determinar los hechos y establecer responsabilidades.

No obstante, según el alcalde de Río Cuarto, todos los miembros del órgano colegiado votaron en contra de iniciar la pesquisa. Explicó que sus compañeros consideraron que el audio fue grabado sin el consentimiento de Bolaños y, por lo tanto, no amerita una revisión.

Grabación muestra supuestas presiones para contratar hija de exdiputado en UNGL

“Más allá de cómo se grabó ese audio, a mi lo que importa es que se investigue el fondo del asunto”, dijo Jiménez.

Además de la grabación, las presiones constan en la carta de renuncia de Salas, quien dejó la jefatura de Recursos Humanos el 31 de agosto pasado. En la nota afirmó que Karen Porras y Carlos Bolaños le solicitaron anular un oficio, firmado el pasado 28 de agosto ( RH-FS033-29082023O), en el que expresa que Arias no cumple con los requisitos para ser contratada como asesora de la Dirección Ejecutiva.

“(...) Se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”, escribió Salas.

El alcalde de Río Cuarto dijo que, mientras se discutió si se abría o no la investigación, Bolaños estuvo presente, pero no participó en el debate.

Desde días atrás, La Nación contactó a Porras y a Bolaños para consultarles sobre la grabación, pero no respondieron las consultas.

El Consejo Directivo de la UNGL está conformado por José Bernardino Rojas Méndez, alcalde de Buenos Aires; Lissette Fernández Quirós, alcaldesa de Jiménez; Marta Fernández Soto, regidora de Aserrí; Hamlet Méndez Matarrita, regidor de Santa Barbara; Yaslin Morales Grajal, regidora de Pococí y Eliécer Chacón Pérez, intendente de Peñas Blancas.

También lo integran, como representantes de federaciones municipales: Johnny Araya Monge, alcalde de San José; Juan Pablo Barquero Sánchez, alcalde de Tilarán y Hanz Cruz Benamburg, regidor de Pérez Zeledón.

En la imagen, en primer plano, la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, en segundo plano, su asesor legal, Carlos Bolaños. (UNGL)

Niega defensa

José Bernardino Rojas Méndez, alcalde de Buenos Aires y presidente del Consejo Directivo de la UNGL, declaró que al votar en contra la moción no están protegiendo a Porras ni a Bolaños.

Argumentó que están concentrados en contratar una auditoría externa para evaluar la gestión de Porras como directora ejecutiva y supuestas irregularidades con el manejo presupuestario y otros. Esa determinación se tomó desde el 6 de setiembre, pero la organización aún no define los términos de referencia para conseguir la firma auditora.

Pese a que conoce a Bolaños desde años atrás, afirmó que no puede asegurar que la voz de la grabación sea la del asesor legal.

Agregó que Bolaños presentó una denuncia penal por, supuestamente, haber sido grabado sin consentimiento y por eso prefirieron dejar que el asunto se aclare en la vía judicial.

Al consultarle si está satisfecho con la labor de Porras, respondió que no puede responder esa pregunta hasta obtener los resultados de la Auditoría Interna.

Por último, expresó que desconoce si María José Arias al final fue contratada por la UNGL o el proyecto mUEve, una iniciativa financiada por la Unión Europea y administrada por la UNGL que promueve obras de movilidad en los 15 cantones que atraviesa el tren.

Rojas se comprometió a consultar si Arias ingresó a la planilla de la UNGL o a la del proyecto mUEve.