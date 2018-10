“Siendo esto así, desde el año 1949 nuestros Constituyentes siempre tuvieron claro que la regulación del empleo público, en su dimensión general y, con el fin de garantizar un trato igualitario y jurídico entre todos los funcionarios públicos, no afectaría el funcionamiento ni la organización del Poder Judicial, así como no vulnera el principio de separación de poderes y, por ende, no erosiona de manera alguna la independencia judicial”, justificaron los diputados.