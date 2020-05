“Estaríamos violando la Constitución Política si aceptamos una regulación externa. La Constitución no es un papel mojado que se irrespeta cuando hay crisis social y se respeta cuando no la hay. Las universidades públicas no están sujetas a la ley de Gobierno, tienen facultades propias para organizarse”, señaló en marzo del 2019 Marcelo Prieto, el entonces rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y ahora ministro de la Presidencia.