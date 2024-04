Beneficios de la lectura se alejan de las aulas, afirman filólogos y escritores

Mientras que la neurociencia avanza y descubre cada vez más los alcances que tiene la lectura en diferentes ámbitos del desarrollo humano, filólogos, escritores, editores, psicólogos, lectores y bibliotecólogos consultados afirmaron que el sistema educativo costarricense da la espalda a esta herramienta vital para la formación de niños, niñas y adolescentes.

La preocupación se basa en su experiencia como docentes, así como en los hallazgos que ha dado a conocer el Estado de la Educación del Programa Estado de la Nación (PEN), el cual, justamente en abril, con motivo del Día del Libro, alertó del retroceso en competencias lectoras evidenciado en los resultados de Costa Rica en últimas las pruebas, realizadas en 2022 por 6.000 estudiantes de 15 años.

Luis Solano Solano, licenciado en Ciencias de la Educación y máster en Enseñanza del Español de la Universidad de Costa Rica (UCR), recordó que el aprendizaje de la lectura es uno de los fundamentos imprescindibles en el proceso de alfabetización de un individuo y una habilidad necesaria para dar sentido a la enorme cantidad de información que nos rodea desde el nacimiento.

Al leer no solo estamos cargando información a nuestro cerebro, sino que se establecen conexiones neuronales, agregó Rebeca Ramírez Hernández, filóloga y coordinadora del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Leer nos ayuda a pensar, a reflexionar sobre diferentes temas, a relacionar las lecturas y a desarrollar sentido crítico”, recalcó.

Aparte del conocimiento y la información, la experiencia de leer es transportadora e implica un profundo cuestionamiento de los valores morales y de la época, añadió el escritor y periodista Carlos Cortés.

“Entrar en un libro es vivir otros tiempos, otra época, vivir con esos personajes, explorar los desafíos que enfrenta la condición humana”, dijo.

Pero a los jóvenes y niños se les está privando de estas ventajas y maravillas de la lectura, afirman Solano, Ramírez y Cortés. El escritor y periodista va más allá y se atrevió a afirmar que el sistema educativo costarricense no crea lectores pues personas que no son lectoras están enseñando a leer.

El VII Informe del Estado de la Educación lo señaló en agosto del 2019 cuando realizó una consulta entre docentes. Un 74% manifestó concebir la lectura como un ejercicio obligatorio, ajeno al gusto y al placer propios de la experiencia.

Carlos Cortés está convencido de que un buen lector puede convertir un libro sencillo en una obra maestra. Lamentó que en el país no se lean libros como 100 años de soledad o las obras de Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, cuando el resto del mundo lo ha hecho y queda maravillado.

En su opinión hay una didáctica de la literatura equivocada, pues no se da importancia a los nombres de los autores, a las escuelas literarias y al placer de la lectura.

“Hay que volver a lecturas selectivas que estimulen el proceso de leer por placer y convertir a los estudiantes en lectores a largo plazo”, expresó.

Juan Ramón Rojas es también periodista y escritor. Consideró que el sistema educativo está muy enfocado en lo audiovisual y está perdiendo toda la riqueza humanística que se puede descubrir en los libros, que son fundamentales en la formación del individuo.

La educación, advirtió, no puede estar al margen de los libros porque se está dejando de lado un pilar básico en la cultura.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) debería tomar entre sus tareas prioritarias el estímulo de la lectura, con programas que la incentiven, recomendaron Solano, Ramírez, Cortés y Rojas.

Para empezar, indicaron, se debe promover el hábito de la lectura en el docente como vía para despertar el interés por los libros en los estudiantes.

Si los educadores no leen serán incapaces de transmitir a sus alumnos la pasión por la lectura. “No se puede dar algo que no se posee”, manifestó Rebeca Ramírez.

Leer a los niños en voz alta los ayuda no solo a tener un mejor vocabulario, también mejora sus destrezas sociales. Fotografía: Freeimages.com

MEP asegura que ‘sí es prioridad’

Frente a las afirmaciones de estos profesionales, el MEP aseguró que la lectura sí es prioridad y que realiza actividades para fomentarla desde preescolar hasta la Educación Diversificada.

Señaló, por ejemplo, que el Plan Estratégico de Fomento y Animación de la Lectura aprobado por el Consejo Superior de Educación (2005) establece que se deben dedicar dos lecciones semanas para este fin, en primero y segundo ciclo.

“Durante estas dos lecciones todos los docentes, del centro educativo, junto con sus estudiantes, disfrutarán de una lectura recreativa y ajustada a los intereses y necesidades de la población estudiantil”, informó el MEP.

Según la entidad, la promoción de la lectura también es parte del llamado “Plan Ruta de Lectura, la Escritura y el Desarrollo de Competencias Matemáticas (2023-2026)”, así como “La Aventura de Leer y Escribir” que se trabaja con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Citó otros 11 planes como la iniciativa de Mentoría Docente que se trabajará con 52 docentes de Primer Ciclo, para que a su vez capaciten a otros 260 docentes de primero y segundo año, en “la apropiación de las unidades de lectoescritura y sus especificaciones”.

Detalló, además, la lista de libros seguridad según el ciclo de estudiantes, la cual fue aprobada por el Consejo Superior desde 2017.

Crisis en lectoescritura

El llamado en nombre de la lectura se da en momentos de una profunda crisis. Precisamente, en el aprendizaje para leer y escribir.

El Informe del Estado de la Educación dado a conocer en 2023 reveló que hay estudiantes de cuarto grado que todavía no pueden leer o escribir, ni siquiera el nombre.

Como parte del estudio, se analizó la percepción de 260 docentes de la Gran Área Metropolitana (GAM) respecto a las habilidades generales para aprender y el nivel de lectoescritura con el que ingresaron sus estudiantes en el 2022.

Este ejercicio identificó la falta de habilidades en lectoescritura como una de las principales deficiencias en sus estudiantes, pues presentan problemas para reconocer sílabas y palabras, escribir letras y sus propios nombres, así como al identificar sonidos asociados con letras, entre otros.

De acuerdo con el estudio, el 57% del profesorado considera que sus estudiantes no logran ordenar una secuencia de imágenes a partir de textos leídos en clase; un 40% menciona que su grupo no logra responder a preguntas de comprensión lectora a partir de un texto que les dictan y un 39% afirma que sus estudiantes no realizan una adecuada lectura de imágenes.

La investigación explica que las debilidades en el proceso de lectura inicial provocan implicaciones significativas en el rendimiento curricular, pues quien no aprende a leer en primero y segundo grado, luego tendrá dificultades en la habilidad fundamental de leer para aprender en los grados superiores.

La deficiencia repercute en el futuro académico de estos estudiantes. La Universidad de Costa Rica implementó talleres de redacción y ortografía en el 2022 para alumnos nuevos ante las dificultades que estos presentaban para expresarse correctamente de forma escrita y para comprender textos.

¿Cómo estimular la lectura?

Centros educativos con bibliotecas bien provistas de buenos y hermosos libros es una de las estrategias que Rebeca Ramírez Hernández sugirió para promover la lectura, así como una clase obligatoria donde se les hable de los libros y recomiende textos a los estudiantes.

Los pequeños que asisten al Cen-Cinái de Guarari de Heredia tienen acceso a libros para entretenerse y aprender mientras sus padres trabajan. (JOHN DURAN)

Los clubes de lectura también podrían convertirse en espacios de socialización, en donde niños, niñas y adolescentes compartan experiencias y aventuras, planteó Ramírez.

Es necesario también celebrar el libro, donar a los centros educativos, promover visitas de escritores a las escuelas y colegios y convertir al libro en un objeto apreciado por todos.

Estimular la lectura con bibliotecas escolares equipadas con buenos textos, y tener espacios libres para la lectura recreativa y voluntaria de los estudiantes, ayudaría a apuntalar los esfuerzos en esa dirección, dijo Óscar Castillo, de la Editorial URUK.

Estrategias como las anteriores, deberían ir acompañadas con medidas como evitar las interpretaciones rígidas de las lecturas de parte de los profesores y, quizá, prohibir exámenes sobre lecturas, excepto si se quieren para compartir amistosamente los criterios y descubrimientos de los muchachos.

No puede faltar en esa lista de recomendaciones las campañas de promoción del hábito de la lectura entre el público, sin importar su edad, acotó la directora de la Biblioteca Nacional, Laura Rodríguez Amador.

Esa campaña, señaló, debería acompañarse de políticas y recursos que permitan a la población tener acceso a libros y actividades donde se fomente el hábito y se descubra el placer de esta práctica.