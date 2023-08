Niños de 10 años no saben leer ni escribir textos simples

Los niños de cuarto grado todavía no saben leer ni escribir, en algunas ocasiones ni siquiera su nombre. Esa es la evidencia más clara de la gravedad de la crisis educativa que enfrenta Costa Rica, problema que recoge el IX Informe del Estado de la Educación, presentado este jueves 31 de agosto.

En la portada del documento se incluyó adrede un error u horror ortográfico en un intento de sensibilizar sobre la magnitud del problema.

“Educación” escrita con ‘s’, un error inaceptable, grave; ninguna persona de cuarto grado o más debería cometerlo, pero en nuestro país este es el pan de cada día. Nuestra educación atraviesa la peor crisis en mucho tiempo”, advirtió Isabel Román, investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN) y coordinadora del Estado de la Educación.

Los expertos que realizaron el análisis entrevistaron a 260 docentes de la Gran Área Metropolitana (GAM), uno de los insumos más importantes para concluir de que un alto porcentaje de escolares no cumple con las tareas básicas necesarias para avanzar a etapas más complejas en la educación, a pesar de que muestran un interés por la materia.

Seis de cada diez maestros indicaron que sus estudiantes escriben con muchas faltas de ortografía y no saben leer de manera fluida un texto simple.

Fiorella Nájera vive esa situación con su hija de 10 años, quien es estudiante de la Escuela La Pitahaya en Cartago. La menor ingresó a primer grado en 2020; sin embargo, debido a la pandemia, su aprendizaje se vio afectado, a pesar del esfuerzo de la familia para ayudarla.

“Le daban clases virtuales, pero no era lo mismo y no todos sus compañeros tenían esa opción. Por más que buscamos tutorías por aparte y demás, el tema de la lectura y escritura fue lo que más se vio comprometido. Sabe leer y escribir, pero nos costó mucho ese proceso con ella”, relató la madre.

De acuerdo con el informe, las principales deficiencias encontradas en las escuelas corresponden al área de desarrollo cognitivo y conciencia fonológica, como el reconocimiento de sílabas, letras y palabras, así como la identificación de sonidos, rimas y escritura, incluso del nombre.

Otras habilidades, como rasgar y recortar, completar actividades en tiempo asignado y conocimiento de su contexto, también se ubicaron en niveles de bajo dominio.

Datos del Banco Mundial y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estiman que la pérdida de aprendizajes para Costa Rica es de al menos dos años: la mayor registrada en América Latina, junto con México y Ecuador.

“En los últimos dos años, la crisis empeoró. Hoy vivimos una crisis por falta de recursos, por una gestión desenfocada en los programas de fondo. O aceptamos la educación con ‘s’, mal escrita, o cambiamos el rumbo”, insistió Román.

Para los investigadores, el hecho de que un niño ingrese a cuarto o sexto grado sin una formación sólida en las primeras etapas de lectoescritura es un problema muy grave.

“Ello es relevante debido a que en dicho ciclo el profesorado no enseña a leer y escribir, pues los procesos del aula y el programa de estudios se centran en etapas más avanzadas como el desarrollo de la fluidez, la utilización de textos para acceder a nuevos conocimientos y la producción de textos más complejos”, dice el informe.

Ante la alerta que da el informe, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, indicó que todavía no conocía el documento.

“Nosotros en el MEP tenemos nuestro diagnóstico y es muy certero; vamos a comparar y ver en qué coincidimos y en qué no estamos de acuerdo. Puede ser que haya cosas en las que ya tengamos una visión diferente y estemos avanzados en soluciones”, afirmó la jerarca.

Un dato que enciende alarmas para los expertos es que 8 de cada 10 profesores encuestados considera que su alumnado presenta menores conocimientos que las generaciones anteriores al apagón.Foto con fines ilustrativos. (Shutterstock)

Mala predicción Copiado!

Pablo Chaverri, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA), considera que el informe revela un gravísimo y peligroso retroceso en el sistema educativo.

“No solo amenaza con llevar al suelo los logros educativos históricos de la sociedad costarricense, sino también con falsear las bases de la relativa estabilidad política e institucional que el país construyó con un gran esfuerzo y recursos mucho más limitados que los actuales”, manifestó Chaverri en conversación con La Nación.

El académico explicó que investigaciones económicas recientes muestran que el crecimiento a largo plazo del producto interno bruto (PIB) de una nación está ampliamente determinado por las habilidades de su población, las cuales, según el informe, los menores de primaria no tienen.

“Cerca de tres cuartas partes de la variación en el crecimiento del PIB per cápita de los países pueden explicarse por las mediciones internacionales de habilidades matemáticas y científicas, que a su vez dependen del logro de la lectoescritura. Es decir, que la pobreza de los aprendizajes es un predictor de estancamiento y empobrecimiento económico”, insistió el experto.

‘El tiempo se nos agotó’ Copiado!

Para Katherine Barquero, investigadora del Estado de la Educación, Costa Rica ya va tarde en la búsqueda de soluciones para el sistema educativo, por lo que no puede darse el lujo de perder más tiempo.

“Esto tuvo que haberse priorizado como lo hicieron los países en América Latina, prácticamente a inicios de 2021, basados en evidencia. El problema que hemos tenido no es que las autoridades no tomen medidas o incluso que no se parezcan de cierta forma a las que toman otros países; el problema es que las hacemos sin información que nos respalde”, indicó.

En su criterio, las autoridades toman decisiones sin saber si van a ser efectivas o no.

“Es un llamado a actuar ya, el tiempo se nos agotó. Tenemos que actuar ya antes de que se sigan arrastrando estas carencias tan importantes y tan básicas que van a afectar las trayectorias futuras y las oportunidades de desarrollo profesional, laboral y personal de los menores”, dijo Barquero.