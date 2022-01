Por primera vez UCR dará talleres de redacción y ortografía a estudiantes nuevos

El gran rezago educativo en Español con el que llegan los colegiales a la Universidad de Costa Rica (UCR) obligó a esa casa de enseñanza a desarrollar, por primera vez en su historia, talleres básicos de redacción y ortografía para los alumnos de primer ingreso que sean admitidos este 2022.

Se trata de cursos intensivos de una semana de duración, con clases virtuales de tres horas por día, impartidos por estudiantes de licenciatura de las carreras de Filología y Enseñanza de Literatura y Castellano, supervisados por docentes. Las lecciones son completamente gratuitas y buscan preparar a los recién llegados previo al inicio de clases regulares.

La coordinadora del proyecto, Anayancy Herrera, explicó a La Nación que estos talleres se comenzaron a impartir a la población estudiantil de primer y segundo año hace varios semestres, porque aumentó la cantidad de alumnos con dificultades para expresarse correctamente de forma escrita y para comprender textos.

[ Colegiales llegan a universidades sin conocimientos básicos ]

Sin embargo, detalló que en el programa de “Tesineros”, que apoya a los estudiantes nuevos con sus ‘tesinas’ en sus primeros años de universidad, se identificó que últimamente estos alumnos han empezado a llegar con todavía más problemas de redacción y ortografía, por lo que se decidió que ahora se atenderán estas falencias antes de que ingresen a sus carreras.

“El año pasado los mismos chicos que ingresaban a esos talleres nos comenzaron a decir en las recomendaciones al final de las clases que estos talleres debían ofrecerse desde que se ingresaba a la universidad, para poder tener esas herramientas desde el inicio y no hasta cuando están terminando con la tesina”, comentó Herrera.

Dentro de los contenidos que incluirán los cursos están: dónde buscar información, cómo armar párrafos, puntuación, ortografía, coherencia de la redacción, uso de gerundios, combinaciones gramaticales, uso de lenguaje inclusivo y consejos para escribir con mayor claridad y dar sentido a las ideas (cohesión).

[ Estas universidades públicas y centros privados ofrecen cursos para llenar vacíos del colegio ]

El programa será financiado con presupuesto de un proyecto del Consejo Nacional de Rectores (Conare) llamado “Éxito Académico”, el cual está dirigido a elaborar estrategias de apoyo académico en las casas de enseñanza superior pública. Además, como se trata de un plan piloto, por el momento se iniciará únicamente con los estudiantes que ingresen a una carrera de Ciencias Sociales y posteriormente se ampliará el cupo.

Los estudiantes podrán inscribirse luego de recibir la notificación de que fueron admitidos en la universidad, mediante un correo electrónico que les llegará con la fecha de inicio de los talleres y los horarios de las clases. Además, la institución también anunciará más información de los cursos en los próximo días.

“Como es piloto, el presupuesto no da para tanto y no sabemos cómo va a responder la población de primer ingreso, entonces se va a iniciar dirigido al área de Ciencias Sociales porque a las otras áreas también les ofrecemos matemática, química y demás, entonces también hay que ir identificando áreas de interés y por supuesto no saturar a los alumnos”, explicó la encargada.

[ MEP mantiene clases en pandemia, pero sin garantizar aprendizaje ]

Herrera afirmó que esperan ampliar la oferta de estos cursos para otras áreas, porque en los talleres para trabajos finales de graduación fueron los estudiantes de ingeniería y carreras afines quienes solicitaron mayor ayuda con la redacción y ortografía. Además, destacó que se trata de cursos 100% voluntarios y que los estudiantes no obtienen ningún certificado o título al concluirlos, sino solo el “conocimiento”.

“La buena redacción y ortografía es muy importante porque les permite expresarse de manera escrita de una forma coherente, adecuada y con una claridad para las personas que van a hacer lectura de esos documentos, pero también ayuda al desarrollo de la comprensión y asimilación de contenidos, o sea ayuda al estudiante a aprender a subrayar, hacer síntesis de textos, a saber exactamente qué le están preguntando”, concluyó.

[ Estado de la Nación: ‘Universidades recibirán toda una generación de alumnos cuya educación no se logró coronar’ ]