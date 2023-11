Sugeval impone sanciones por ¢796 millones a empresas de Aldesa, a Javier Chaves y a corredores

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) impuso sanciones por un total de ¢795,7 millones a dos compañías bursátiles pertenecientes a Grupo Aldesa, hoy extintas; así como a Javier Chaves, presidente de las empresas; y a seis corredores de bolsa.

Las firmas a las cuales se multó fueron Aldesa Puesto de Bolsa y Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) por ejercer actividades no autorizadas por la legislación del mercado de valores y no informar a sus clientes sobre el conflicto de intereses con el negocio privado (no supervisado) de Aldesa Corporación de Inversiones, según consta en dos hechos relevantes enviados este jueves 30 de noviembre.

Además, se les penalizó por brindar datos confusos e imprecisos a los inversionistas con el fin de permitir, tolerar y favorecer los negocios privados de la compañía como si se tratara del grupo financiero fiscalizado, describen los comunicados. Estas situaciones, según Sugeval, ocurrieron entre el 2014 y 2019.

Las sanciones quedaron en firme, el pasado 6 de noviembre, en la sesión 1831-2023 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), al agotarse el proceso en la vía administrativa, se añade.

En agosto del 2022, el Conassif decretó el cierre de los negocios bursátiles de Aldesa después de un proceso de intervención de un año. La firma contaba con autorización para operar en el mercado de valores desde setiembre de 1992.

El pasado 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal ordenó el inicio de la fase de liquidación de Aldesa dado que la compañía era incapaz de pagar sus deudas por $200 millones a sus acreedores.

Los problemas de la empresa se dieron a conocer cuando Javier Chaves, presidente de Aldesa solicitó, en marzo del 2019, la intervención judicial por problemas de liquidez para la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados donde se obtuvieron recursos de un grupo de casi 600 inversionistas.

Días atrás, el 29 de noviembre, el Ministerio Público informó de que notificó a las partes del proceso penal involucrado en el caso Aldesa. Esto significa que, después de la investigación realizada, se determinó que hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido una posible estafa contra inversionistas.