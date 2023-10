Fiscalía asegura que llevará caso Aldesa a juicio antes de la prescripción del proceso

La Fiscalía General de la República informó, este jueves 26 de octubre, de que se llevará el caso que se sigue contra el Grupo Aldesa a los Tribunales de Justicia, antes de que el proceso prescriba. La entidad añadió que el riesgo de que dicha causa se extinga es bajo pues se tiene control de los tiempos de este expediente judicial.

“Tenemos monitoreados y controlados los plazos de prescripción para finalizar la investigación y llevar el caso a los Tribunales de Justicia, antes de que prescriba”, aseguró Carlo Díaz, fiscal general, en un comunicado de prensa este jueves.

El Ministerio Público detalló que de las 26 denuncias que existen, 22 prescribirían entre 2028 y 2029, y en las cuatro restantes, la prescripción regiría dentro de poco más de siete meses, específicamente el 10 de junio del 2024.

El jerarca de este órgano del Poder Judicial expresó a las víctimas que plantearon la denuncia contra Aldesa, que la pesquisa se ejecuta de manera seria y en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Díaz se refirió a este proceso horas después de que el presidente de la República Rodrigo Chaves criticara el “silencio” del Ministerio Público en este caso, este jueves, en una conferencia de prensa convocada por la Presidencia de la República, específicamente para referirse a este proceso judicial.

“A don Carlo Díaz, con todo respeto (...) nada más mencionarle que él tiene una posibilidad histórica como fiscal general de la República para que se acabe el silencio y, para que él y su respetable oficina puedan demostrar que por lo menos esto va a llegar, sin prescribir, a un juicio”, dijo el presidente Rodrigo Chaves.

Fiscal general sobre caso Aldesa

El mandatario estuvo acompañado durante la actividad por un grupo de inversionistas del desaparecido grupo financiero Aldesa.

La Fiscalía aseguró que el caso presenta avances significativos y múltiples diligencias de investigación sobre los supuestos delitos de estafa contra el empresario Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa.

De hecho, la entidad judicial detalló que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entregará, el próximo 31 de octubre, cuatro informes de auditoría forense sobre el expediente 19-000157-1220-PE contra el principal ejecutivo del grupo financiero.

Dos de los documentos están relacionados con los presuntos hechos delictivos en perjuicio de los inversionistas y los otros dos restantes son peticiones específicas hechas por Ministerio Público al OIJ.

“La complejidad de la investigación y los recursos disponibles para concluir la misma, han sido factores que han influido en el tiempo de investigación, sin embargo, el Ministerio Público ha cumplido a cabalidad con sus deberes para recopilar la prueba necesaria en este caso”, recalcó el fiscal general.

El Ministerio Público catalogó la causa de “suma complejidad”. El legajo principal del proceso está compuesto de 5.323 folios, dos legajos de prueba con 535 folios; así como 20 legajos de denuncia y prueba presentada por inversionistas que suman 3.536 folios.

La entidad recordó que al imputado Chaves Bolaños se le indagó, el 10 del 2019, en relación con los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de cuatro de las 26 personas que formalmente se apersonaron al proceso judicial.

Actualmente, el empresario cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.

Aldesa, fundada en 1968, nació como una firma en asesoría bursátil. Cuando la empresa dio el paso al mercado de valores público, a finales de la década de 1990, fue cuando empezó a crecer de manera relevante y a estructurar iniciativas de inversión, públicas y privadas, tan conocidas como Terramall o Terracampus.

El Juzgado Concursal declaró la quiebra de la compañía, el 22 de julio del 2022, por la imposibilidad de la empresa de pagar sus deudas por $200 millones con al menos 600 inversionistas.

El fiscal general Carlo Díaz explicó que la mayoría de las denuncias por el caso Aldesa prescriben entre el 2028 y 2029, solo cuatro lo harán en junio del 2024. (Alonso Tenorio)

Reclamo presidencial

Durante la conferencia de prensa, el Presidente de la República afirmó que recibió a los inversionistas de Aldesa, no con la intención de hacer el trabajo del Poder Judicial; pero expresó que tiene el “podio y micrófono” para romper silencios.

“Al señor fiscal de la República (Carlo Díaz), que me queda clarísimo que a mí no me tiene que dar cuentas, y a los señores de la Corte Plena, que hay 594.000 millones de razones para que sí le den cuentas al pueblo de Costa Rica”, recalcó el mandatario.

La cifra dicha por el mandatario Chaves fue en referencia al presupuesto de ¢594.000 millones que el Gobierno Central transferirá al Poder Judicial el próximo año.

El presidente Rodrigo Chaves instó a la Fiscalía, en el ejercicio de su independencia constitucional, a responder a los inversionistas de Aldesa si este caso fue una estafa o no. “Es una oportunidad legítima para prestar estos podios (los de Presidencia) y estos micrófonos para terminar el silencio que nos ensordece sobre este caso”, dijo.

El Presidente estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Flora Fernández, una de las inversionistas afectadas por la quiebra de Aldesa.

La Fiscalía investiga a Chaves Bolaños por los supuestos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.

El caso, bajo la tutela de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, indaga la suspensión de pagos a unos 500 clientes de proyectos inmobiliarios que invirtieron $200 millones. En julio del 2019, el Ministerio Público efectuó 12 allanamientos por este caso en las viviendas de directores y miembros de la Junta Directiva de la entidad financiera, y detuvo al presidente de Aldesa quien es el único imputado en el proceso.