Esto quiere decir que la persona debe tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, no tener males de transmisión sexual, no tener múltiples parejas sexuales, no haber tenido hepatitis, no tener problemas inmunitarios, no estar tomando ciertos medicamentos y debe haber pasado al menos un año desde su último tatuaje. Las personas en estado de embarazo tampoco pueden donar.