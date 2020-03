“El pasado 22 de marzo mi papá fue a la Marcial Fallas, explicó que había estado con este hombre de Nueva York y le dijeron que no le podían hacer la prueba porque no se habían cerciorado de si ese amigo estaba positivo o no, por lo que él no calificaba para la prueba. Le dijeron que era bronquitis y lo mandaron para la casa con antibióticos”, destacó la joven.