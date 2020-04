“Desde el año pasado me estoy preparando para la maratón de Boston y hace más o menos un mes nos dimos cuenta de que la maratón no se iba a hacer, lo cual me dejó llegar casi a un 85% del plan de preparación (...). Pude acumular mis dos fondos más importantes, me faltó uno (...), pero me he mantenido con un kilometraje que ronda los 100-115 kilómetros semanales que me tienen en capacidad de correr una maratón”, explica Sebastián Castro, quien además de ser atleta, es entrenador de Umbali Running.