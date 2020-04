“Yo espero un regreso duro, creo que no va a ser fácil. En primer lugar no sabemos si la gente va a estar dispuesta a meterse a un evento. Yo creo que hay un sector que está temerosa. El segundo factor es que económicamente no sabemos qué capacidad tendrá la gente de pagar un monto de inscripción que puede estar rondando entre los ¢15.000 y hasta los ¢25.000 (...). Tercero, creo que tenemos que ser cautelosos, creo que los eventos no van a convocar a la masividad de gente que uno quisiera o que normalmente el evento convocaba y va a ser una masacre, habrá demasiados eventos para esos meses y todos vamos a tener que acomodarnos, ver qué hacemos, cómo colocarlos. Creo que las carreras de 5 y 10 km no se verán afectadas en cuanto al entrenamiento de la gente, pero las medias maratones, 30 km o maratones sí va a ser un tema, porque hay toda una planificación que se debería hacer y que está siendo complicado hacerla”.