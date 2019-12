Soy muy detallista, me encanta ver qué hace la gente, no soy bravo, no soy pesado, me encanta entender, porque no entreno profesionales, entreno mamás, papás, novios, novias… Primero son personas, luego atletas. Me gusta entender a las personas y saber qué es lo que las hace felices. No soy de los entrenadores que les dice que no pueden tomar, o que no pueden salir.