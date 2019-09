"Una persona que está corriendo por primera vez lo único que tiene el día antes de empezar son dudas: si voy a terminar, si voy a lograrlo, cómo me voy a sentir... y si a eso le sumamos que no saben a qué velocidad van, es una catástrofe. Pero la maratón está marcada cada milla y cada 5 km (...). En las maratones falla muchísimo el GPS (...) entonces lo ideal es convertir en cuánto tiempo tienen que recorrer cada milla según su pace, entonces nada más empieza la carrera, encienden el reloj y ven. Un ejemplo mío en Boston, mis millas yo las tenía que correr a 6 minutos, que eso es un pace de 3:45 - 3:46 min/km, entonces pasaba la milla uno, hacía lap, ok, pasé a 6:10, la segunda milla, lap, ok, pasé a 6:05, así le vas dando más control al cuerpo (...)".