En una olla honda vierta aceite de cocina (maíz, canola, soya, etc.). No tiene que ser grande, pero sí más alta que ancha, pues va mejor para hacer la fritura. Cuando el aceite está en unos 180° Celcius (en los supermercados venden muy baratos los termómetros de aceite). Otra forma es probando a sumergir una hojuela y ver si el aceite la fríe. No deje que humee el aceite) zambulla de una en una las hojuelas de malanga. No sature la olla o se bajará mucho la temperatura. El aceite hará burbujas, eso es que está quitándole el agua al elemento que consumimos en él para dejarlo crujiente. Las hojuelas dejarán en unos pocos minutos de hacer burbujas, se tornarán doraditas y podrá sacarlas a su cama de papel toalla para despojarse del aceite que las bronceó.