Jorge Madrigal hizo su propio balance del programa. “Es bonito porque entré a Tu cara me suena bajo el entendido de que no soy cantante y de alguna forma llevaba las de perder. Pero me puse la expectativa de ponerme un reto yo y no era de competir con los demás sino con el personaje que iba a ser cada semana y después me di cuenta de que estaba compitiendo conmigo. Fue una evolución de esa competencia conmigo y al final me estoy dando cuenta que lo disfruté tanto más que como si fuera una competencia. No estaba preocupado por la puntuación, sino porque el domingo se viera una buena imitación”, refirió Madrigal.