Eugenia Fuscaldo llevará a Auristela a los toros del 7: ‘Ahí voy a andar suelta’

Eugenia Fuscaldo se prepara para una labor que la tiene muy ilusionada y que debe realizar este fin de año. A sus 70 años, la actriz será parte del elenco de humor durante las transmisiones de toros de Teletica.

Su participación será distinta a la de años pasados: saldrá de la cabina de los humoristas y compartirá desde el campo ferial de Palmares con las personas.

“Para mí, la ilusión más grande es estar con la gente. Descubrir qué pasa con el campo ferial. Quién vino, quien puso un negocio de churros, conocer a la señora cabeza de hogar que está ahí empunchada trabajando”, comentó.

Recordada en años recientes por su personaje de doña Tere en el desaparecido programa La Pensión, por ser jurado de Tu cara me suena y por tener apariciones de Los enredos de Juan Vainas, Fuscaldo llegará a las transmisiones convertida en Auristela, el personaje que creó en los años 80 y está inspirado en una madre de familia de suma inteligencia que sacó adelante a sus hijos gracias a su esfuerzo.

Eugenia Fuscaldo revivirá a su personaje de Auristela en las transmisiones de toros, de Teletica, en Palmares. Foto: Cortesía

“Estoy apostando por ella. Auristela es del Rosario de Naranjo. Ha tenido diversos oficios. Es una mujer empunchada, una costarricense pulseadora que viene a la ciudad y comienza a ver cómo sobrevive con gran honradez y mucha picardía”, contó.

Doña Eugenia aportará ese personaje que nació hace más de tres décadas cuando estaba embarazada de Sofía, su única hija. Auristela vio la luz años después de que Fuscaldo conquistara a Costa Rica con su papel en la telenovela Hay que casar a Marcela.

“Vuelvo con la esencia de siempre. Voy a estar con el público. Los dos años anteriores no tuve esa posibilidad. Era menos tiempo el que había en televisión. Me mantuve solo con la voz”, aseguró.

Ahora, Auristela se reencontrará con las generaciones que la conocieron y espera ganarse el cariño de las nuevas audiencias.

“Para los que se acuerdan de ella será un reencuentro con la nostalgia, para quienes no la conocen, es darse cuenta de cómo hablaba la gente antes. Ya en zonas rurales no hablan así”, dijo.

Fuscaldo profundizó en cómo se inspiró en su querido personaje: “Conocí a una persona y me inspiré. Era de campo, inteligentísima, echada para adelante, quedó viuda y sacó adelante a un montón de hijos. Me impresionaba su talento, esa chispa, todas las habilidades que tenía. Ese sentido práctico, vieras qué mujer tan valiente. Hoy todos sus hijos son costarricenses, maravillosos, echados para adelante. La conocí cuando yo estaba chiquita”.

Eugenia Fuscaldo vive sus días tranquila y dando las gracias. Hace casi tres años que sufrió un infarto. Se mantiene en control y muy feliz de poder trabajar en lo que tanto le gusta. (Alonso Tenorio)

Una buena noticia: Auristela conversará con la gente

Aprovechando el verano, Auristela compartirá con las personas. “La buena noticia es que voy a trabajar en las transmisiones de las tardes. Auristela va al campo ferial, suelta, conociendo gente, conversando con la gente en vivo y a todo color”, explicó la actriz.

Parte de lo que más emociona a Fuscaldo es llegar no solo con la narración de su personaje, sino que podrá personificarla y crear esa conexión con las personas. Su atuendo es muy similar al de décadas atrás.

Otra de sus grandes alegrías es compartir junto a un equipo que admira.

“Estoy muy feliz de trabajar con un grupo de gente joven. Desde Carlos Álvarez, y todos los muchachos. Natalia Monge, María Fernanda León, estas chiquitas tan talentosas. Además, Mauricio Astorga, Nicho Vargas, Daniel Montoya. Es un grupo muy bonito”.

Doña Eugenia está contenta de formar parte de un equipo tan joven, lo cual la motiva a refrescarse y aportar “su granito de arena”.

A sus 70 años está convencida de lo mucho que tiene para dar. Llega agradecida y consciente de que hay muchos haciendo trabajo humorístico, pero que cada uno tiene “su lugarcito en este país”.

A su juicio, el elenco está bien nutridito, cada quien tiene su estilo, “su toque” y no hay que estarse comparando.

Ella, que ha trabajado en transmisiones de toros desde los años 80, espera seguir siendo recibida por las personas de la manera que siempre lo han hecho desde sus inicios en canal 2.

Auristela fue creada por Eugenia Fuscaldo en la década de los 80. El personaje ha evolucionado con el tiempo y promete mucha alegría y autenticidad. (Archivo LN/Archivo LN)

Eugenia Fuscaldo está feliz y saludable

En marzo se cumplirán tres años desde que doña Eugenia sufrió un infarto. Ahora mismo está muy bien de salud.

“En setiembre me vio el cardiólogo, me hicieron una prueba de esfuerzo y salí muy bien. Me falta hacer ejercicio que he dejado por una cosa y otra. Ahorita me motiva mucho pensar en ponerle candela a la vida con estos toros. Me encanta trabajar en estas épocas. Como este año no voy todos los días, puedo disfrutar en la casa también”, contó Fuscaldo.

Además, la producción la chinea. “Ellos se preocupan por uno. Lo llevan, lo traen. Son muy atentos. Este año no iré por las noches porque el año pasado me dio un gripón marca diablo. Estoy feliz de estar en las tardes de sol de Palmares. Son divinas”.

Un amigo palmareño será quien la lleve a esos lugares donde irá “a gozar con las personas”.

“Voy a llevar alegría. Aportaré cosas sencillas, del corazón, naturales. No podemos perder la esperanza en este mundo con guerras, muerte y tanta cosa también aquí en Costa Rica. Hay que seguir luchando y hay que vivir mientras estemos de pie. Agradezco a quienes decidieron llamarme”. Y cerró con una promesa: “Quiero poner alma, vida y corazón”.