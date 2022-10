Eugenia Fuscaldo: ‘Auristela está tan vieja como yo y tiene así colmillo’

¡Ay, Auristela siempre tan confisgada! Con su característico humor y sus orígenes campesinos nacidos en el Rosario de Naranjo, el personaje cumple 40 años en la televisión y los escenarios siempre echando pa’lante, más vieja sí, pero con más espuela; ahora emprendiendo en una pulpería de ensueño en Los enredos de Juan Vainas.

Todo se lo debe a su creadora, la conocida actriz costarricense Eugenia Fuscaldo, a quien muchos recuerdan por su papel de Doña Tere en la serie La Pensión –que terminó el año pasado–. Mauricio Astorga, director de la serie de televisión Los enredos de Juan Vainas, la invitó para que uniera con su entrañable alter ego, durante algunos capítulos de esta temporada, a los embrollos en los que se meten Juan Vainas y Chibolo.

En su pulpería, Auristela (Eugenia Fuscaldo) se une a las peripecias de Juan Vainas (Ricardo Jiménez) y Chibolo (Magdiel Ramírez). (Producción de 'Los enredos de Juan Vainas'/Producción de 'Los enredos de Juan Vainas')

Auristela llegó tremenda, con gran lazo azul en la cabeza y con la tenis Bilsa que la han acompañado durante 40 años, dispuesta a derrochar humor y experiencia. “No, no son Converse. Son los mismos Bilsa originales. No hay un zapato más bueno. Hechos en Costa Rica. Tienen 40 años y están perfectos. De todo lado crecí, pero los pies están iguales. No me hallo sin ellos. Es característico de Auristela”, dijo Fuscaldo, quien tiene 69 años.

Los viernes, a las 8:30 p. m., se emite un nuevo capítulo de la serie ‘Los enredos de Juan Vainas’ en Canal 7 y en Teletica.com

Auristela usa las mismas Bilsa que ha calzado desde hace 40 años. Para momentos especiales, también tiene unas tenis rojas. (Producción de 'Los enredos de Juan Vainas')

La mismitica con cambios Copiado!

Auristela es la mismitica, aunque sí ha cambiado un poco, reconoce su creadora.

Así se veía Auristela en 1985. (Archivo LN/Archivo LN)

“Está tan vieja como yo. Sin embargo, ahora tiene más espuela, así colmillo. Siempre ha sido una mujer muy empunchada, muy echada para adelante”. Es dicharachera, alegre y respondona; de esas personas que hace bien lo que la pongan a hacer y si no sabe, lo inventa.

También sigue intacto en Auristela ese humor transparente, que no hiere y trata de no ser grosero. En eso, Fuscaldo se inspiró en los propios ticos que no confrontan, pero sí lanzan una broma que dice mucho.

La mujer nacida en el Rosario de Naranjo es de armas tomar y ahora se suma a las emprendedoras porque tiene una pulpería que “parece un cromo”. “Auristela tiene ese carácter echada para adelante de todas las mujeres centroamericanas. Aún en circunstancias difíciles, siguen con una gran sonrisa y pa’ lante. Eso no significa que no sufran, que no se quiebren, que no duden. Por supuesto que lo hacemos, pero seguimos adelante de la mejor manera”, explicó esta actriz, que está muy activa en TikTok y otras redes sociales.

Don Zenón Becerra, interpretado por Alberto Marín, pretende a Auristela, cuyo papel hace Eugenia Fuscaldo. (Producción de 'Los enredos de Juan Vainas'/Producción de 'Los enredos de Juan Vainas')

Además, conserva lo coqueta. Ya no está Cara`e Banano, que era amiguillo de esta madre soltera, pero sí está Zeñón, que pretende a Auristela. “A ella no le gusta el matrimonio. Ella se emociona cuando aparece alguien, le hace ojillos, pero de allí no pasa. Lo que sí le emociona a ella es salir adelante. Claro, si le parece que alguien está guapo, se lo dice”, dice doña Eugenia.

Incluso, cuenta que en Los enredos de Juan Vainas se verá una conversación muy divertida donde Auristela “le echa el cuento” a otro personaje.

La tremenda Auristela divertirá a la gente durante cuatro capítulos de la serie de Teletica; incluso, la podríamos ver en Navidad con Juan Vainas y Chibolo.

Se escapó del clóset

¿Cómo nació Auristela? Copiado!

Auristela es un personaje que nació en la década de los años 80 y se hizo famosa por su participación en el programa de variedades Los fabulosos sábados, que pasó por varios canales de televisión. Sin embargo, la historia no comienza allí. Veamos.

Auristela es una mujer simpática, dicharachera y luchadora. Aquí el personaje en 1989. (Archivo LN /Archivo LN)

Curiosamente, a Fuscaldo, que es una mujer de teatro, no le gustaba la televisión hace cuatro décadas. Esto a pesar de que ya había protagonizado la telenovela Hay que casar a Marcela, escrita y dirigida por Alejandro Sieveking y que se emitió en 1979. Aquella producción marcó un hito en la TV nacional.

¿Por qué a Fuscaldo no le gustaba tanto la televisión? Recuerda que cuando alguien se equivocaba o había algún problema durante la grabación tenían que repetir las escenas desde el principio; no era tan fácil el cortar y pegar en aquel entonces. Por ello, las grabaciones de los programas de televisión eran larguísimas y desgastantes. Sin embargo, su reticencia solo era inicial y terminaba por aceptar de buena gana los trabajos que le ofrecían.

Hubo una época en que Fuscaldo estaba sin trabajo y la contrataron como mesera en el bar La Vie Parisien, que era de unos canadienses y quedaba en el edificio Cristal, en San José. Como ella era actriz, los dueños le propusieron que, aparte de su trabajo como mesera, hiciera un café-concert, un espectáculo de variedades.

Ella se unió con Lucho Barahona y María Torres en esta aventura. Durante su show, había un chiste que no le funcionaba a Fuscaldo, así que un día agarró una chalina, se la amarró en la cabeza con un lazo y le dijo a Lucho que la apoyara. Allí se asomó por primera vez Auristela.

Por cierto, le salvó la tanda porque por fin el público se rió; luego, los espectadores le tomaron el cariño a “la pola”, como le decían a Auristela.

Para crear al personaje, la actriz se basó en Austelina Telita Alvarado, una señora que conoció en el Rosario de Naranjo y a quien admiró. “A ella le decían Telita y yo creí que se llama Auristela; de allí salió el nombre”, explicó esta teatrera. Y agregó: “A Auristela yo la tenía adentro porque me crié con la gente que la inspira. Yo conocí a Telita; la admiré, era encantadora y simpática. Tenía una cosa vibrante maravillosa”.

Después de verla en el café-concert, un señor se acercó y le ofreció a Fuscaldo llevar a Auristela al programa de televisión Los fabulosos sábados, que se transmitía en vivo desde un Cine Lux repleto de público. A pesar de su reticencia con la televisión, la actriz aceptó con la condición de que ella pudiera desarrollar el personaje con libertad en los minutos que le correspondieran. Así fue y Auristela le encantó al público.

Auristela salía con las más variadas ocurrencias y llevó hasta el escenario del Lux un pony y un chancho.

Vestido, lazo en la cabeza y tenis Bilsa, así viste Auristela desde su creación en los años 80. (Archivo LN /Archivo LN)

Desde entonces, el personaje se ganó un espacio en el corazón de los ticos. Luego, ha aparecido en transmisiones de toros y especiales. Nunca se ha retirado.

“Auristela está feliz de seguir trabajando porque está entera. Tiene algo de artista: ni podemos ni queremos retirarlos”, afirma Fuscaldo entre risas.

La actriz sabe que le debe un show a Auristela, quizá con otro actor también en el escenario. No obstante, aún no hay planes para esto. Es un pendiente, mientras la confisgada de Auristela sigue haciendo de las suyas en la tele.

La semana pasada, Eugenia Fuscaldo en su papel de Auristela grabó con Emeterio de 'Los enredos de Juan Vainas'. (Producción de 'Los enredos de Juan Vainas'/Producción de 'Los enredos de Juan Vainas')

¿Y el teatro?

Aunque las redes sociales le demandan tiempo, la actriz Eugenia Fuscaldo sigue feliz en su amado teatro. Los fines de semana por la noche presenta un monólogo de una señora mayor que habla de su dura vida con tanto humor que pone a todos a reírse y reflexionar.

Es parte del espectáculo Nadie nos quita lo bailado, junto a los shows del imitador Juan Diego Ramírez y el comediante William Bolaños, que se presenta en el Teatro El Ángel en Tibás, detrás de la iglesia católica. Las reservaciones para esta comedia se hacen al número 7158-4363.