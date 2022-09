Eugenia Fuscaldo y sus nuevos comienzos: desde TikTok hasta el teatro y la tele

Eugenia Fuscaldo tiene 69 años y no los aparenta. Su ánimo, vitalidad y perenne sonrisa distraen, por lo que fijarse en su edad pasa al último puesto. Además, es una auténtica pulseadora, una actriz que durante muchísimo tiempo se ha dedicado a trabajar con tal pasión que las puertas del medio artístico no dejan de abrírsele.

Actualmente pasa sus días ensayando para nuevos proyectos. Se encuentra muy tranquila, cuidando su salud, agradecida porque su corazón se encuentra muy bien, esto luego de que a inicios del 2021 sufriera un infarto.

A sus 69 años, Eugenia Fuscaldo se mantiene activa y emocionada con los nuevos comienzos. (Alonso Tenorio)

Como muchos recordarán, hace año y medio doña Eugenia dejó de trabajar en la pantalla chica, luego de que La Pensión -programa en el que interpretó a la entrañable doña Tere- saliera del aire. Ese doloroso hecho, aunado a la pandemia, significaron momentos complejos para la actriz, sobre todo porque no cuenta con un trabajo permanente.

Sin embargo Fuscaldo, con la actitud positiva que la envuelve, siempre confía en nuevos amaneceres.

Regreso a la tele

Hablando de amaneceres, uno nuevo está por iluminar el mundo de Fuscaldo. Muy pronto, la audiencia de Los enredos de Juan Vainas, que se pasa los viernes a las 8:30 p. m. por Teletica, podrá disfrutar nuevamente de ver a la actriz actuando en televisión, pues ella aparecerá en algunos episodios.

Esta vez, la intérprete asumirá el rol de La Pulpera y con este personaje revivirá a una de sus interpretaciones más famosas: la de Auristela, quien tendrá un coqueteo con don Zenón. Además, en otro episodio que aún no se graba, estará en un enredo con los ocurrentes de Juan Vainas y Chibolo.

“Auristela es muy emprendedora y se desempeña en miles de oficios. Es echada para adelante como la gran mayoría de mujeres costarricenses. También es alegre, extrovertida, dicharachera y siempre con esa fuerza para emprender nuevas cosas. En uno de los capítulos, ella le pedirá a Juan Vainas y Chibolo que trabajen con ella, pero la dejan tirada”, comentó Fuscaldo.

Para la actriz es muy especial volver a actuar en la televisión, aunque sea momentáneamente, porque esto le permite estar más cerca de tantas personas que, cuando se la topan en la calle, le transmiten respeto y mucho cariño.

En este medio suma décadas, incluso protagonizó, hace años, la telenovela Hay que casar a Marcela. Ahora disfruta la etapa en Los enredos de Juan Vainas.

“A mí me refresca, me gusta mucho, me siento alegre y feliz de ir a los llamados. Todos los compañeros son muy agradables”, comentó.

En 'Los enredos de Juan Vainas', Eugenia Fuscaldo revivirá a su personaje de Auristela. Foto: Cortesía

Poco a poco

En los próximos días, doña Eugenia regresará a las tablas. Con su Monólogo sobre Alicia, la actriz se presentará en el Teatro El Ángel, Teatro 204 y en Luciérnaga (puede consultar en cada establecimiento sobre las funciones). El montaje lo protagoniza una mujer de 80 años, quien le habla a la audiencia de forma directa y, con un juego de humor, expone cómo los adultos mayores a veces son vistos como cargas “o estorbos” para su familia y la sociedad.

En este monólogo, además, la actriz presenta pinceladas de otros personajes que van encontrándose con doña Alicia.

Asimismo, los días de Fuscaldo pasan ocupados, pues también se prepara para la puesta en escena de José Arceyut En los zapatos de la Vírgen, donde interpreta a doña María. Ella compartirá en escena con Will Salazar (Tony en La Pensión).

“Estas oportunidades han llegado como en gotero, los últimos tiempos han sido duros para todos, pero ahora estoy bastante ocupada”, comentó.

Sobre los últimos tiempos, en los que hubo pocas opciones laborales y en los que el país atraviesa una alza en productos y servicios, la actriz es franca al decir que son épocas para apegarse, necesariamente, a un estilo de vida más minimalista.

“Pienso que las personas estamos midiendo cada paso que damos. La situación en general es difícil. Pero aquí seguimos adelante. Apenas estamos iniciando. Vos sabés que el actor ensaya dos meses y medio antes y, en ese tiempo nadie le paga, hasta que comienza a dar función. El artista trabaja para empezar a cosechar. No todo está dando plata en este momento, pero ahí vamos de a poquito”, confió.

"Soy la abuelita de Tiktok"

A sus 69 años, Eugenia Fuscaldo tiene mucho para ofrecer y nunca ha pensado lo contrario, pues desde sus inicios en la escena ha creído lo siguiente: “por más duro que suene, el artista muere en el escenario”.

“Siempre se va a necesitar un viejo en una obra. Y yo, personalmente, siempre estoy abierta a las oportunidades, el ser humano siempre tiene muchas posibilidades, uno cree que a veces no las tiene pero las va descubriendo. El trabajo creativo no tiene final si uno logra mantenerse activo, en forma y con gente en la misma sintonía. Para el actor de teatro todo es nuevo cada vez que regresa al escenario”, comentó.

Con su ímpetu característico, doña Eugenia explora nuevos mundos y ahora es una “abuelita tiktokera”, tal como se define a sí misma. Cuenta que se asoció con un estudiante de comunicación llamado James Meneses, joven de quien destaca su sensibilidad.

James le vio a Fuscaldo potencial de ser figura de TikTok y, actualmente, la actriz tiene videos con hasta 1.2 millones de reproducciones. Al inicio sentía pena, decía que “¡qué era ese ridículo!”, pero poco después se disipó al ver el apoyo y cariño de sus seguidores. Parte de esta iniciativa tiene como fin crear videos de valor y, a l mejor, contenido para diferentes marcas, tal y como es tendencia en tiempos recientes.

“Todos siempre estamos empezando, siempre hay un nuevo amanecer”, dijo Fuscaldo, quien aparece en TikTok como @EuFuscaldo. Allí ella ofrece videos de humor, pero también ha creado otros con los que promueve el amor propio.