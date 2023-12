Conozca al niño de seis años que hará historia en la televisión tica

Con la ilusión propia de su edad, Gael Sibaja Arias está contando los días para que sea 25 de diciembre. Ese día, posiblemente reciba el carro a control remoto que pidió para Navidad y en tan solo horas después debutará como “el narrador más pequeño de Costa Rica” en las corridas de Toros de Repretel, que se realizarán desde Palmares.

Este mes tiene muy emocionado al niño, pues hace poco sus papás Rafael y Lindey firmaron un contrato con la televisora de la Uruca para que el niño participe como narrador en tres de las 10 corridas (del 25 de diciembre al 3 de enero) que se transmitirán por canal 6.

Gael y sus padres vinieron desde Guápiles hasta San José para participar en la conferencia de prensa del 6, luego lo entrevistaron y ya se vio en la tele. Está contento y emocionado por eso y porque también quiere asistir al Festival de la Luz como espectador, contó.

Gael Sibaja, de seis años, hará historia en la televisión costarricense al presentarse como el narrador más pequeño. Él forma parte del elenco de las transmisiones de toros de Repretel. (JOHN DURAN)

Cuando conversa, siempre junto a su papá Rafael, su voz e ilusiones suenan como las de un niño de su edad, uno que sorprende a cualquier persona cuando improvisa una narración.

-”¿Usted sabe lo que es una martilla?”, me pregunta Gael.

-”No tengo idea”, le respondo. Enseguida, el niño me explica que es “cuando un toro (al que están montando) va brincando para arriba, y para abajo; pa’ lante y pa’ atrás”. También explicó qué significa cuando el animal guapotea o redondea.

Gael narra usando el argot que se le escucha a sus colegas, en su mayoría señores que tienen años de experiencia en ese oficio. Según su papá, todo nació de manera natural cuando el niño tenía apenas dos años.

“Siento que viene en la sangre”

Rafael Sibaja, papá de Gael, fue montador de toros por muchos años. Actualmente, además de trabajar como pescador, también narra. Él considera que la afición del pequeño por el mundo taurino es una herencia “que viene en la sangre”.

El hombre recuerda que cuando se retiró de la monta, solamente conservó un recuerdo, uno que llamaba mucho la atención a su hijo. Un día cualquiera, Gael le preguntó que qué era aquello y fue entonces cuando le contó a lo que se dedicaba antes.

Cuando acompañaba a su papá a reuniones con narradores, Gael, en ese memento de dos años, le preguntaba a todos que si era cierto que su padre había sido montador. Todos se lo confirmaban.

El niño continuaba interesado y el papá le contó de varios accidentes que tuvo por montar toros, incluso le enseñó las cirugías que le hicieron. Entonces, él le andaba contando a las personas lo que le pasó a su padre. Un día, el niño empezó a jugar a que montaba en el sillón de su casa y Rafael le hacía la narración. Gael manifestó su deseo de ser montador, pero poco a poco su papá trató de alejarlo de la idea. Por nada del mundo le gustaría que su hijo pasara por lo que él vivió.

Un día, el niño acompañó a su papá a una narración que realizó para Impacto TV y Cariari Informa. Pasó cerca de una semana y Gael le pidió a su papá que se subiera él al sillón a simular que montaba a un toro y que él le narraría.

“Ocho días después me hizo una narración, yo montado en el sillón, narró la misma narración que yo había hecho para los programas, fue increíble como se acordó, pues apenas tenía dos años. De mis cinco hijos, tuve uno que le gustó andar en el mundo de los toros, un día un animal lo raspó y no le gustó. En la vida me gustaría que mis hijos monten”.

Gael Sibaja participará en tres de las 10 transmisiones de las corridas de toros. Que se verán por canal 6 del 25 de diciembre al 3 de enero. (JOHN DURAN)

A Gael, su papá y otros narradores le han dicho que es mejor que narre y no que sueñe con montar toros, pues sería muy peligroso. Le resaltan lo bueno que es en lo que ya hace.

Incluso, su talento para narrar ha trascendido en las redes sociales, donde su padre ha mostrado la habilidad del pequeño. Fue justamente por medio de estas plataformas que Frederick Fallas, productor de toros de Repretel lo conoció y contactó a su familia para que fuera parte de las transmisiones.

“Le hicimos su contrato como a todos los talentos”, mencionó Fallas a La Nación. Incluso, el productor resaltó que el niño ya tuvo la oportunidad de narrar con el conocido Cañero.

En estas transmisiones, Gael compartirá micrófono junto a los expertos taurinos Jorge Arturo González (Cañero), Roberto Hidalgo y Freddy Rojas.

Habilidad

Rafael Sibaja destaca que, además de su talento para narrar, Gael tiene una memoria prodigiosa, reteniendo nombres y apellidos con mucha facilidad.

“A mí eso me cuesta. Si no me dan la lista de montadores y de los toros, se me complica. Cuando lo he llevado a narrar, cuando vamos saliendo de la casa le habló de los toros, montadores y ganaderías, cuando llegamos toma el micrófono y de todo se acuerda”, contó el papá.

El estudio y su felicidad: lo principal

Como se mencionó antes, el niño solamente estará en tres de las transmisiones de toros, los días 25 y 28 de diciembre y el 2 de enero, lo que dará tiempo para que el niño descanse y no vea alterada su rutina.

Para los padres, la prioridad es que Gael crezca como un niño feliz, que juegue y estudie.

Los progenitores están muy felices de que lo hayan llamado para ser parte de las corridas.

“Él siempre está hablando de toros, juega pensando en los toros. Cuando estoy en una hamaca se trepa y empieza a jugar. Ahora que ya se vio en las entrevistas que le hicieron en Repretel, le dije, vea, usted empezando y ya en la televisión. Me siento tan emocionado que se me salen las lágrimas. Yo he estado en pantallas, pero no en algo de este tamaño”.

El mundo de actividades taurinas ha sido calificado por activistas de los derechos animales como forma de maltrato animal. Luego de que se le mencione esto, Rafael dice que le ha inculcado al niño el amor y respeto por los animales.

“Tenemos videos en mi perfil de Tiktok con una perra que parió y le estábamos cuidando a los cachorros. La gente dice que qué bueno que le inculque eso. Le digo que hay que cuidarlos. Con los toros también”, afirmó el padre.

“Quiero que vean mi talento”

Gael Sibaja dice que le gusta narrar porque los toros que siempre le tocan son muy alegres. De su día a día, destaca que disfruta mucho jugar con los perritos, tanto los que viven en casa de su mamá como los de su papá.

Haberse visto en la pequeña pantalla lo tiene muy contento. “Me gusta estar en la televisión porque todo mundo me puede ver. Quiero que vean mi talento”, afirmó el niño, quien agregó que está muy emocionado por ir a la escuela y también al Festival de la Luz.

Este 13 de diciembre, también vivirá un día muy especial: su graduación del kínder.

En medio de la entrevista, el niño acepta hacer una narración improvisada. Su entonación cambia.

“Su atención Costa Rica, se va a venir, puerta, aquí lo saca, juega, martilla, con potencia, cambia derecha, cambia izquierda y se lo quitóóó”, narró el niño, quien acude con su respectivo sombrero y botas a cada corrida.

Al terminar, el pequeño decide contar algo más con un tono de orgullo: “Ya solo me buscan a mí para narrar, a mi papá no lo buscan tanto”, musitó entre risas.