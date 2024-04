Pérez Zeledón da un paso más para ganar puntos en la mesa ante Cartaginés

Si alguien pensó que las aguas se calmarían con la reprogramación del juego entre Cartaginés y Pérez Zeledón para este miércoles (3 p. m.), se equivocaron por completo. Los generaleños consideran que tienen la razón y dieron un paso más para ganar los tres puntos en la mesa.

El Municipal de Pérez Zeledón realizó el viaje a Cartago el viernes anterior y se presentó en el Fello Meza, para levantar un acta y pedir los tres puntos en la mesa. (Deportes Repretel)

Pérez llegó al reducto brumoso el viernes anterior, levantó un acta y dejó constancia de que cumplió con el protocolo, a pesar de que el estadio fue clausurado por el Ministerio de Hacienda. Además, presentó un recurso de revocatoria ante el Comité Director de la Unafut, con la esperanza de cambiar su postura y obtener una victoria por 3 a 0.

“Vamos a jugar bajo protesta, porque presentamos un recurso. El Comité de Competición había fallado a nuestro favor para concedernos los tres puntos, pero doña Vicky Ross rectificó esto”, expuso Olman Vega, gerente del conjunto del Valle de El General.

Vega insiste en que, a nivel reglamentario, no había forma de trasladar el compromiso debido a la situación que enfrentaron los blanquiazules. Según su opinión, se contravino los estatutos.

“Dicen que es un caso fortuito y de fuerza mayor, pero no es cierto, porque Cartaginés había sido notificado por primera vez en abril del 2021″.

El Ministerio de Hacienda colocó sellos en los principales accesos del estadio Fello Meza. Reducto del Cartaginés fue clausurado por cinco días y reabrió este martes. (Cristian Brenes)

Originalmente, Cartaginés y Pérez Zeledón debían enfrentarse el pasado viernes 26 de abril, pero a los centenarios les cerraron el estadio debido a un proceso administrativo abierto por deudas con Hacienda. Los de la Vieja Metrópoli no pudieron acceder a uniformes, balones y tacos durante los cinco días que duró el cierre.

Ante esta situación, Unafut aceptó el recurso presentado por los brumosos y ajustó el calendario. El partido quedó programado para este miércoles 1 de mayo a las 3 p. m. Pérez sí se presentará e incluso realizará el traslado este martes, sin embargo, no abandonará su objetivo de ganar en la mesa y llevará el caso hasta las últimas instancias.

“Todavía no he recibido el acta en la que resolvieron reprogramar el partido. La he solicitado varias veces y he hablado con el fiscal, pero me han dicho que no han tenido tiempo de transcribirla. Parece que hay desinterés o temor con este tema, porque resolvieron rápidamente lo del partido entre Herediano y Alajuelense. No voy a detenerme con esto”, recalcó el dirigente de los generaleños.