Juego Cartaginés vs. Pérez Zeledón sí se jugará pese a cierre del Fello Meza

Cartaginés y Pérez Zeledón sí jugarán su partido de la fecha 20 del Torneo de Clausura 2026. Por más que los generaleños querían los puntos sobre la mesa, la Unafut decidió que el compromiso se debe efectuar y será en el estadio José Rafael Fello Meza.

El Ministerio de Hacienda colocó sellos en los principales accesos del estadio Fello Meza. Reducto del Cartaginés fue clausurado por cinco días. (Cristian Brenes)

La Unafut acogió el recurso de revocatoria de los blanquiazules, quienes adujeron que la clausura del Fello representa un tema de fuerza mayor. El Ministerio de Hacienda cerró el reducto por cinco días y ante esto, los centenarios se quedaron sin uniformes, tacos y demás indumentaria, ya que no le permitieron sacar nada.

El Comité Director de Unafut resolvió que este fin de semana se efectúen los choques: Grecia vs. Santos (sábado, 3 p. m.), Puntarenas FC vs. San Carlos (sábado, 3 p. m.), Sporting FC vs. Liberia (sábado, 6 p. m.) y Saprissa vs. Guanacasteca (domingo, 4 p. m.).

Mientras que los de la Vieja Metrópoli al parecer recibirían a Pérez el miércoles 1 de mayo, a las 8 p. m., en el Fello Meza, según información que maneja este medio. La medida de Hacienda vence el martes, por lo que el club no tendría problemas en organizar el evento.

Así mismo, a mitad de semana también se realizaría el Herediano vs. Alajuelense, aunque esto debe confirmarlo el Comité. Este juego se tuvo que trasladar por un virus que afectó a varios futbolistas de la Liga.

De darse la confirmación de estos ajustes en el calendario, los choques que estaban pactados para el 1 de mayo (reprogramación de la fecha 12) pasarían al fin de semana del 4 y 5 de mayo. Es decir, las tres jornadas restantes se moverían y con esto la fase regular del certamen ya no culminaría el 7 de mayo, sino que finalizaría entre el 11 y 12 de mayo.

Las modificaciones también tendrían un impacto en el cierre del Clausura 2024, que debía culminar el 31 de mayo y ahora sería el 2 de junio.

Pérez pedía puntos en la mesa

El Municipal de Pérez Zeledón externó este viernes por la mañana su disconformidad con la opción de reprogramar su partido de la fecha 20 ante el Cartaginés.

La dirigencia generaleña expuso que el cierre del Fello Meza no representa un tema de fuerza mayor. A su parecer, debían darles los tres puntos en la mesa y la victoria 3 a 0, si no se jugaba el compromiso en el horario y las condiciones originales (viernes 26 de abril, a las 8 p. m., en el Fello Meza).

Olman Vega, dirigente de Pérez, fue enfático: “No estamos de acuerdo con la reprogramación del partido. Que nos den los tres puntos y los tres goles”.