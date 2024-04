Pérez Zeledón molesto con Cartaginés y la Unafut: ‘Que nos den los tres puntos y los tres goles’

Cartaginés no tiene su estadio, uniformes, tacos ni indumentaria para jugar ante Pérez Zeledón. El Ministerio de Hacienda clausuró el Fello Meza un día antes del partido y los brumosos quedaron en jaque. Sin embargo, para los generaleños el tema está claro: quieren los puntos sobre la mesa.

Los aficionados del Cartaginés no podrán ver a su equipo en el Fello Meza, para el juego ante Pérez Zeledón, ya que el estadio fue clausurado por el Ministerio de Hacienda. (MAYELA LOPEZ)

Olman Vega, dirigente de Pérez, fue enfático: “No estamos de acuerdo con la reprogramación del partido. Que nos den los tres puntos y los tres goles”.

Vega expuso que Unafut están faltando al reglamento y no puede reprogramar este juego. A su parecer, lo que está ocurriendo no es caso fortuito y tampoco de fuerza mayor. Así mismo, denunció que a las 11:30 a. m. de este viernes no le habían notificado nada y no tenía claro qué iba a pasar.

“Si no me notifican nada, a las 2 p. m. monto al equipo en el bus, lo llevo a Cartago y hacemos acto de presencia en el estadio. Además, levantamos un acta notarial con abogados, para que después la Unafut no diga que no se nos notificó y no nos presentamos. Unafut está haciendo un trato desigual”, agregó.

En lo que respecta a los blanquiazules, presentaron un recurso de revocatoria, para suspender la jornada ante Pérez “por tema de fuerza mayor”.

Extraoficialmente se maneja que los centenarios pretenden realizar el compromiso el domingo, en una sede alterna. No obstante, los del Valle del General no estarían de acuerdo con esto.

Hacienda cerró el Fello por cinco días naturales y todos los implementos deportivos quedaron adentro. La policía fiscal se presentó el jueves al escenario de los brumosos y colocó los sellos respectivos, sin dar posibilidad a que sacaran nada.

La clausura obedece a un proceso administrativo vigente contra los blanquiazules. El conjunto de la Vieja Metrópoli aclaró que todo se debe a deudas de anteriores administraciones.

Los centenarios debían recibir al Pérez este viernes, a las 8 p. m., como parte de la fecha 20 del Torneo de Clausura 2024. Así mismo, el martes serán locales ante el Santos de Guápiles (8 p. m.), por lo que si el cierre es hasta el lunes, apenas tendría tiempo para organizar el partido.

La Unafut tendrá la última palabra en este caso, pero aún no se pronuncia una decisión final.