-Honestamente siento que llevo trabajando en esto toda la vida porque siempre le he metido muy duro al corazón. Llevo escribiendo canciones un poco más de 10 años, lo que hemos construido no ha sido en poco tiempo, sino un trabajo constante todos los días. Luchar por mis sueños me hace feliz, porque disfrutas más las cosas cuando las trabajas duro. Disfruto cada día de este éxito que no ha sido solo mío, se lo debo a mi familia, al equipo de trabajo, a quienes creen, les gusta la música y están ahí.