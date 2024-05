¿Qué pasará con Grecia tras su descenso?

Grecia firmó su descenso a la Segunda División y ahora hay una serie de dudas sobre lo que pasará con el proyecto que encabeza el mexicano Javier San Román. El azteca es pieza clave en el grupo que administra a las Panteras y hasta asumió como técnico, pero el club no le pertenece y por lo mismo, no hay claridad sobre lo que se viene.

Javier San Román intentó salvar a Grecia del descenso hasta el último minuto. San Román lo intentó como dirigente y hasta como técnico. (Rafael Pacheco Granados)

San Román aseguró que puso todo de su parte, sacrificó temas personales e invirtió de su dinero, para tratar de mantener al club en Primera División. Pese al dolor que siente, afirma que está tranquilo porque deja un legado, tras construir un complejo deportivo con cancha, camerinos y gimnasio.

El dirigente le envió un mensaje directo a la Municipalidad de Grecia, el Comité de Deportes y la Asociación a la que le pertenece la franquicia. El mexicano considera que todos estos entes tienen responsabilidad en lo que ocurrió, ya que el equipo no pudo contar con el estadio municipal Allen Riggioni y tampoco le dieron facilidades.

¿Cómo asimila este momento?

- Estoy bien tranquilo. Fue un año muy difícil, porque empezamos sin estadio y en las primeras 10 fechas hicimos 10 puntos. Sin embargo, puse todo en lo económico y en lo humano, porque ni debería estar acá dirigiendo, sino que tendría que estar con mi esposa, que está embarazada y tiene 32 semanas.

”Me maté por el equipo y considero que hicimos las cosas muy bien. Podrán decir que descendimos, pero hemos estructurado muchas cosas, porque, por ejemplo, todo el dinero del premio del Mundial de Qatar lo usé para tener un complejo deportivo.

”Doy la cara, estoy en las buenas y las manos. Sin embargo, los que debían poner el estadio están escondidos y nunca van a dar la cara. El que me quiera ver mal, no lo va a lograr”.

¿Qué viene para el proyecto de Grecia?

- Me quiero quedar en Costa Rica, pero tengo que ver las formas. Quiero una sociedad anónima deportiva, en la que yo invierta y se vea reflejado.

”Me voy a hacer cargo de todos los temas que hay que finiquitar y me quiero quedar, pero tomando mis decisiones, sin tener que consultarle a nadie. No sentí el respaldo con el estadio, ni nada, así que quiero armar un buen proyecto y no importa la división, pero con una sociedad anónima.

”Si es en Grecia que se da, mejor. Tenemos muy buenas condiciones en nuestro complejo, con gimnasio, cancha y camerinos. Sin embargo, para mantenerme debe ser en un proyecto en el que pueda estructurar todo”.

¿Será vital para el club el tener una buen relación con el comité cantonal?

- Me quiero quitar todos esos temas, el fútbol actual no es así, ya es un tema privado. En el fútbol los empresarios somos los tontos que entramos por pasión y cariño, porque perdemos dinero.

”Los comités de deportes y las asociaciones no entienden que el que pone el dinero es uno. Los que más perdimos con este descenso somos mi socio y yo, pero ellos se quejan desde un sofá y es muy fácil.

”El malo soy yo, pero soy el que vine y me maté, además puse una cancha, unos camerinos y un gimnasio”.

Si le sale una oportunidad en otra parte del país, donde tenga las facilidades que quiere, ¿armaría el proyecto ahí, lejos de Grecia?

- Me quiero quedar y a los que no me quieren, les doy la mala noticia de que voy a seguir en Costa Rica.