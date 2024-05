Así es Logan, el perro ‘campeonísimo’ que tiene más de un millón de seguidores en TikTok

Lugar: Un río de corrientes rapidísimas, peligrosas... légitimas corrientes de la ‘murición’.

Misión: Rescatar un palito.

Encargado: Logan.

3...2...1 ¡Go! Logan se tira al río. “¡Boom Shaka Laka!” dice el intrépido perrito. No le tiene miedo a las corrientes peligrosas. Es un campeón de las zambullidas y el canino perfecto para rescatar a un palito que está en apuros porque el animal es un aventurero extremo.

Logan, el perrito que no le tiene miedo a nada

Así es como muchos conocimos a Logan: en la locura de meterse a los ríos, buscar entre las piedras alguna rama (grande, como a él le gustan) para sacarla de los aprietos en los que está en el agua. Sus videos, tanto en Tik Tok como en Instagram, han cautivado una legión de fans que lo adoran y que siempre sonríe con las ocurrencias de este boyero australiano de tres años y medio.

En Tik Tok, su cuenta @loganyluna tiene más de un millón de seguidores, en Instagram suma más de 735.000 likes. Es, como bien lo dice él mismo, toda una estrella de las redes sociales.

“Los boyeros australianos generalmente son perros desconfiados, que no disfrutan tanto de la interacción con la gente, son un poco más como guardianes. Si embargo, Logan se salió del canasto por completo. Es un perro muy sociable que quiere ser siempre el centro de atención”, explicó Kevin Argüello, su dueño, a quien en redes sociales muchos lo identifican como el Millenial intenso, Kung Fu Panda, el Osito Cariñosito, don Ansiedad.

Con esos singulares nombres es como Logan a su humano, sí, porque Logan nos habla con una divertidísima voz en sus videos, una voz que cualquier fan puede identificar.

Kevin Argüello asegura que Logan llegó para salvarlo en un momento difícil de su vida. Ellos han desarrollado una gran conexión, la cual se nota en los videos que publica en redes sociales. (Rafael Pacheco Granados)

Logan entró a la vida de Kevin y su esposa Karol Torres en un momento muy importante. Como es un perro héroe, su dueño dice que los rescató de un momento difícil durante la pandemia de la covid-19. Kevin recordó que como emprendedores pasaron por situaciones muy complicadas, además de que la emergencia sanitaria los había golpeado en lo emocional. Pero llegó Logan, como su gran auxilio.

Kevin y su esposa viven en San Ramón, pero él fue hasta las montañas de Heredia a buscar a su nueva mascota. Cuando las restricciones vehiculares durante la pandemia solo permitían sacar el carro una vez a la semana, él decidió tomar ese día para buscar a Logan.

Para ayudar a los campeones amigos de Logan La campaña de campeones va a la isla Chira a alimentar y ayudar a cientos de perritos. Hay alrededor de 400 perros en condición de calle en la isla que nunca han tenido acceso a veterinario. Por eso Logan y sus amigos irán allá a ir a brindar consulta médica, vacunar, desparasitar, despulgar, alimentar y bañar a muchísimos perritos. Están recibiendo donaciones en el Sinpe Móvil 8707-6204 (a nombre de Kevin Argüello) o también se puede apoyar llevando alimento a cualquier tienda de iShop en el país.

“Era muy sedentario y cuando llegaron las restricciones y cerraron todo, mi vida no cambió en nada. Entonces pensé que necesitaba algo que me sacara de la rutina. Cuando buscamos a Logan queríamos un perro activo y dinámico, que me sacara de la casa porque por mí mismo no lo iba a hacer”, recordó Kevin.

El perrito, literalmente, les cambió la existencia. Kevin asegura que entre ellos hay una conexión emocional muy fuerte y que en el camino han aprendido juntos sobre la educación y el entrenamiento que requiere una mascota. “Cuando me lo traje el criador me dijo: ‘O lo entrenas o se te come la casa’”, recordó Kevin.

¿Cómo se convirtió Logan en un campeón de las redes sociales?

A Logan lo relacionamos con los ríos, no hay otra manera de hacerlo. Verlo zambullirse, rescatar palitos y nadar en las partes más peligrosas es lo que encanta a sus fans. Eso sí, antes de llegar a ese punto, hubo un entrenamiento cuidadoso por parte de Kevin, quien tuvo toda la paciencia para que Logan aprendiera sobre los peligros y las bondades del agua.

Antes de publicar el primer video, que convirtió a Logan en toda una leyenda acuática, Kevin y su perro ya habían ido a ríos a entrenar, pues el humano no podía permitir que algo malo le pasara a su fiel compañero. “Ya ahí empecé a notar que era medio loquito. Cuando vi lo que él era en el agua pensé que había dos caminos: o no volvíamos al río o me asesoraba y canalizaba esa energía”, dijo entre risas y con toda la razón, porque Logan ama el agua y la verdad es muy arriesgado.

'Logan vino a rescatar a la familia' explica Kevin

Al descubrir las características del perro, Kevin buscó información y apoyo de especialistas para trabajar con Logan en el agua.

Lo cierto es que desde que Logan llegó al hogar de Kevin y Karol, ellos ya documentaban sus ternuras y travesuras. De hecho, uno de los primeros visuales de Logan en Tik Tok data de junio de 2021 y, desde ese momento, ya se veía la emoción del can por nadar en las pozas.

Al principio, Logan tenía unos cuantos seguidores, pero cuando se volvió viral que el perro era todo un campeón de las corrientes, pronto pasó de 500 seguidores a unos 50.000 (en apenas 24 horas). Al ver la reacción, Kevin decidió seguir compartiendo detalles de la vida de Logan, en principio para hacer felices a sus fans, pero después descubrió que su exposición en redes podía ayudar a animalitos de la calle.

A Logan no le gustan las pozas tranquilas, él prefiere las corrientes de la 'murición' (fuertes) en los ríos que visita. (Jose_costarrica)

Y sí, aunque Loga es un ‘campeonísimo’ extremo, se ha llevado un par de sustos en el río. En tres ocasiones su humano ha tenido que salir en su ayuda. Las primeras dos veces, el perrito tenía todo bajo control, pero no lo sabía, así que hubo que intervenir. “Nuestra comunicación es bastante directa en situaciones así y yo sé cuándo actuar. Mi esposa y yo tenemos certificaciones de primeros auxilios y rescate en agua. Son cosas que por su estilo de vida hemos tenido que aprender”, dijo Kevin.

En los dos primeros rescates, Logan perdió la calma al pensar que no podía salir de donde estaba, pero todo terminó bien por la intervención de su dueño. La tercera ocasión, que realmente fue un buen susto para sus dueños, sucedió en un paseo que hicieron poco después de que pasó el invierno y la corriente del río tenía mucha fuerza.

“Lo vi que no podía salir, que la corriente se lo está llevando. Salí corriendo para ayudarlo, pero de repente ya había salido. Todo es parte del entrenamiento”, recordó el dueño.

Otra de las habilidades de Logan es atrapar juguetes en el aire. (Rafael Pacheco Granados)

Logan, como bien lo dijo Kevin, es un boyero australiano salido del canasto. Y como ya es tan conocido, su fama a veces no lo deja caminar en paz por la calle. Siempre encuentra nuevos amigos con los cuales jugar y donde le den “pelota” ahí se queda. Sin embargo, el estrellato no era algo que Kevin y Karol esperaban, por más que Logan sea feliz con su ‘famosidad’, como suele decir.

Logan y su manada familiar

Aunque quisiera ser el único que se lleve todo el amor y la atención de sus humanos, Logan comparte en casa con una manada muy particular. Tiene hermanas y un hermano que lo acompañan en su día a día, él es el más famoso, pero su familia también hace parte de sus videos en redes sociales.

LEA MÁS: ‘Petfluencers’: las mascotas que sacuden las redes

La gata Lina y el gato Luke son parte de la familia. Ellos son dos gatitos rescatados por Kevin y Karol. Cuando el perro llegó a la casa, la dinámica era muy diferente a como la viven ahora, no solo porque el comportamiento del gato es totalmente diferente al del perro, sino porque Logan era especial y requería de mucha atención y energía.

“Es un perro muy activo, demasiado dependiente, y que llegó a formar un vínculo fuertísimo conmigo, así que sí nos cambió la vida por completo”, recordo Kevin.

Pero, al ser tan desgastante la atención que requería Logan, la pareja decidió buscarle una compañera. Necesitaban otro can que le siguiera el ritmo, que tuviera su misma energía y fuerza, que fuera su complemento. Así fue como llegó Luna.

Cuando salen de paseo o a jugar, Logan comparte feliz con Kevin y sus hermanitas Luna (al frente) y Lulú (atrás). (Rafael Pacheco Granados)

Logan siempre ha dicho que no está muy contento con ella, que es una princesa que no goza tanto como él de las corrientes fuertes de la ‘murición’ (como suele llamarles), sin embargo se nota que disfrutan mucho jugando juntos. “Nosotros éramos su única fuente de entretenimiento, pero ahora él va con sus juguetes y se los muestra a Luna para jugar y ella hace lo mismo. Corren, ladran, parece que se van a matar, pero están jugando. Si fueran niños, eso sería como risas y gritos en la casa”, manifestó el dueño.

Logan y Luna son los locos que se robaron el silencio del hogar, pero que en cambio dan mucho amor y diversión. Lina y Luke, gatos al fin, muestran cariño cuando quieren, se dejan dar amor, pero no todo el tiempo están de buen humor.

Y, como en toda familia, tiene que haber una señora. Este papel lo llegó a completar Lulú, quien también fue rescatada de un lugar donde fue muy agredida y tuvo una vida muy complicada. Un tío de Karol la sacó de las calles, la castró y se la dio a la suegra de Kevin para que la cuidara.

Logan es juguetón y muy amigable con los humanos. Le encanta ser el centro de atención a donde vaya, algo poco común para su raza. (Rafael Pacheco Granados)

Después, la manada de Logan aceptó recibirla como un miembro más. “Queremos que en sus últimos años de señora pensionada se dedique a viajar, a descubrir el mundo, a llevar su mejor vida y borrar con muchísimo amor todo lo que la calle le marcó”, aseguró el dueño. Lulú es cariñosa, ama estar alzada y también es algo aventurera cada vez que sale con su familia.

Logan y la Casa Cuna para ayudar a otros perritos

Que Logan sea un perrito super famosísimo en el mundo del Internet y que hasta protagonizara un video musical de la banda Percance, ha sido algo totalmente nuevo para la familia. Sin embargo, se han propuesto que toda esa ‘famosidad’ sea canalizada a un propósito más allá de las redes sociales: ayudar a perritos en riesgo.

Por ejemplo, hace un par de semanas Logan viajó con sus dueños a República Dominicana, donde es muy popular. Allí fue parte de una campaña de recolección de alimento para dar a refugio perritos en riesgo. Esta labor también la han hecho en Costa Rica varias veces.

Aunque Logan dice que no la quiere y constantemente le busca una nueva casa, Luna es su gran compañera. (Rafael Pacheco Granados)

Logan y Lulú disfrutan mucho en este tipo de eventos; Luna es un poco más reservada, pero a veces se apunta a ser parte de los videos y las actividades. Lo cierto es que la manada formó hace un tiempo la Casa Cuna Campeones, con Logan como su mayor representante. Con esta labor pudieron rescatar a Love (Miss Traumas, como la llamaba Logan de cariño), una perrita que recogieron en Pérez Zeledón y que se la quitaron a un hombre que la amarraba a una motocicleta y la arrastraba por la calle.

Como parte del trabajo de la casa cuna y la celebración del cumpleaños de Logan, Kevin y Karol recolectaron 600 kilos de alimento. La mitad la llevaron a la Isla de Chira para repartir a los perros callejeros y el resto fue donado a un refugio en San Ramón. Durante la visita a Chira conocieron a Bella, una perrita alegre pero desnutrida, que movía su colita en señal de agradecimiento a quienes la alimentaron.

Tiempo después volvieron con más de dos toneladas de comida y se toparon de nuevo a Bella. “Esta vez ya no venía moviendo su colita. La alimentamos y de inmediato vomitó. Hablé con la señora de la casa donde estaba y me dijo que tenía mes y medio de tener un problema gástrico. Le pedí el permiso de traerla con la condición de que no iba a volver”, recordó Kevin.

En redes sociales, Logan se ha vuelto toda una celebridad. Esa fama la usa su dueño, Kevin Argüello, para buscar ayuda para otros animalitos. (Rafael Pacheco Granados)

La pareja llevó a Bella a un veterinario y lograron estabilizarla. La trajeron a su casa para darle amor y cuidados. Cuando logró recuperarse por completo le cambiaron el nombre a Valquiria, en homenaje a su lucha por vivir. ‘Valqui’ es la fundadora de la Casa Cuna Campeones. Ahora vive feliz en el hogar de un muchacho que la adoptó, es la reina de la casa y ya no sufre.

De esta manera, las redes sociales ahora tiene un nuevo sentido para Logan y su familia: “Hemos aprendido a encontrar lo bueno en la exposición. Es hermoso sentirnos tan apreciados y saber que de alguna manera estamos impactando”, agregó Kevin.

Todo lo que están viviendo Logan y su familia ha sido muy positivo no solo para ellos, sino también para otras personas que necesitan de ayuda. Por ejemplo, Kevin recordó cuando la mamá de una niña que sufría de pánicos nocturnos, le contó que antes de dormir la pequeña veía videos de Logan y pasaba la noche sin problemas.

Logan siempre afirma que es un perrito que se porta muy bien, eso sí, se transforma en un campeón de las zambullidas en las corrientes de los ríos. (Rafael Pacheco Granados)

Eso sí, siempre respetando a sus mascotas, Kevin fue muy claro en que los videos y la fama seguirán siempre y cuando los animales estén dispuestos. “Esto se acaba en el momento en que los perritos no quieran nada. Mientras ellos sigan disfrutándolo, lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.

Entre corrientes de la ‘murición’ y palitos rescatados, la historia de Logan es sin duda en un verdadero torrente de inspiración y solidaridad.