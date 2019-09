No fue así. La última vez que lo visitó, se quedó pasmado. “Estaba en los huesos, tenía... estaba muy mal, incluso tenía un hongo en el rabo, ya infectado... yo llamé a Marianela para contarle e imagínese como se puso, me dijo que si no me lo llevaba yo en ese momento ella misma se venía y se lo llevaba, al final nos lo trajimos para Jacó y topamos con una gran bendición, lo llevamos donde un veterinario buenísimo que bueno... sin hacerle exámenes nos hizo el diagnóstico de todo lo que Kiro tenía, y todo lo que dijo, así fue, ese señor fue un ángel”, rememora Marvin al tiempo que posa la mirada amorosa sobre el can que, por cierto, parece sobreestimulado por lo vivaz y alegre que es.