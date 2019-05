“Lo hice sin pensarlo, así, chiquillo. Vi que no podía salir y tragaba agua, entonces me acerqué con la tabla y la logré sacar. Cansado, llamé rápido al guardavidas”, recuerda con nostalgia. “Vieron algo en mí y a los 19 me contrataron en ese hotel. Un señor me enseñó lo básico porque antes no había nada de academias. Vi una necesidad en el pueblo y decidí crear una escuela”.