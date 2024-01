La evolución de Kavvo: Los cambios desde ‘Amarrau’ a ‘En la casa mami’, su nuevo disco

Era octubre del 2021 y una canción hecha en Costa Rica se volvió viral. Era sencilla, pero contagiosa, el autor era un chiquillo de 19 años, soñador y oriundo de Tilarán. El tema Amarrau, de Kavvo, pronto sacudió a la escena de la música nacional, no solo porque se volvió viral en plataformas digitales y redes sociales, sino porque detrás de la pieza había una historia de superación que, con el tiempo, se tornó en polémica y que ahora vive en un mar en calma.

La vida se encargó de enseñarle a Kavvo que el que corre puede que llegue de primero, pero no siempre de la mejor manera. La música le dio éxitos, pero también lecciones. Así es como su carrera, de apenas dos años, ha pasado glorias y también momentos oscuros.

Ahora, Kavvo irrumpe de nuevo con En la casa mami, disco con el que pretende demostrar su crecimiento personal y artístico.

Kavvo maduró rápido. Dejó a su mamá y a su familia en Tilarán para perseguir su sueño y, desde que decidió dejarlo todo por la música, se ha desarrollado entre canciones, beats, videos y firmas internacionales.

A finales del 2019, Kavvo irrumpió con el éxito 'Amarrau'. Dos años después, afirma que es una persona y un artista maś maduro. (Cortesía Universal Music)

“El proceso ha sido muy bonito, más que todo personalmente. Hace mucho no tenía paz o estabilidad para hacer música tranquilo, o para subir a una tarima y vivir lo que realmente amo. Estos dos años me han servido mucho para aprender. Me mantuve cautivo y sereno. Siento que he avanzado mucho como persona”, dijo el artista, quien hace unos meses sufrió fuertes críticas porque dijo en un programa que, en Costa Rica, ser exitoso en la música era “muy fácil”.

En otra ocasión comentó que no creía en Dios; sin embargo, al paso de las críticas, el artista aseveró que se había expresado mal y que por eso fue malentendido; pero que aprendió la lección.

Superado el trago amargo, Kavvo nunca bajó los brazos, ni dejó de trabajar. Acuerpado por la disquera Virgin Music, de Universal Music, siguió haciendo música de la mano de su productor Todo Bien (Christopher Alfaro) y el resultado es un nuevo álbum que muestra la versatilidad del tilaranense.

En la casa mami, lo nuevo de Kavvo

El proceso creativo de las canciones que componen el disco En la casa mami llevó un año, aproximadamente. Había temas que ya estaban hechos, otros fueron naciendo en el camino.

“Soy amante de componer, de las letras y de conectar con el beat; ahí es donde se encuentra el arte”, explicó sobre la creación.

Pero en este trabajo, hay artistas que no pueden faltar en la palabra de Kavvo, él siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo que cuenta por parte de Todo Bien y del productor audiovisual Cesc Mora, quien se encarga de sus videos. Esta tríada está junta desde que nació Amarrau.

En cuanto a la propuesta musical, el nuevo disco, que ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, presenta una riqueza de géneros y fusiones enfocadas siempre en los sonidos urbanos, pero con unas cuantas sorpresas como un corrido tumbado, un rap y algunos sonidos más de corte al estilo de las baladas.

La temática hace un viaje de introspección, pero también habla de amor, de desamor, de sexo y sensualidad. No encajarse en un solo ritmo o en un solo tema, es parte de la carta de presentación de Kavvo en este disco.

Con el estreno del álbum también llegaron los videos de las canciones. Al mismo tiempo del estreno de la música, llegaron los visuales de cada tema.

En YouTube se pueden ver estas producciones, todas cuentan una historia, cada una es parte de una secuencia en la que Kavvo es protagonista como si fuera un terapeuta o un psicólogo que se atiende a sí mismo, representado en diferentes personalidades. Para la terapia, Kavvo se apoya en la guía constante de un metrónomo, un instrumento que se utiliza en la música para indicar el tempo o pulso de las composiciones.

Pero, saliéndose de esa metáfora, está Amor difunto. En este caso, Kavvo se pone solo frente de la cámara, para así sostener la historia de la canción solo con sus gestos y movimientos corporales.

“Yo no soy actor, siempre he dicho que me inclino más a la composición, pero Cesc ve seguramente otro potencial en mí. Él se imagina los videos, nos los explica y tal cual los propone, así salen”, concluyó el artista.

Los planes de Kavvo para el 2024

Como es su costumbre, Kavvo no se va a quedar quieto después de publicar este disco, todo lo contrario.

Comentó que en el corto plazo se presentará como telonero del concierto de Yandel, en Palmares (28 de enero), y en el URBN Fest, en el Estadio Nacional (2 de marzo).

En cuanto a la música, ya está pensando en realizar colaboraciones con artistas internacionales, siempre apuntando al crecimiento de su carrera.