Kavvo y su canción ‘Amarrau’ son la sensación tilaranense de TikTok y Spotify

“¿Cómo estás, aparte de sensual? Soy fan de tu cintura, tu cabello y caminar”. Esta letra es parte del pegajoso coro de la canción Amarrau, del joven cantante costarricense Kavvo y que en los últimos días se ha convertido en toda una sensación en plataformas digitales como TikTok y Spotify. El artista de 18 años y oriundo de Tilarán, Guanacaste, suena fuerte con su propuesta, la cual ha labrado a paso lento pero seguro.

Ya hay un challenge con Amarrau en TikTok. En la plataforma de videos cortos, el tema se ha convertido en tendencia y muchos comparten sus imágenes haciendo la coreografía del coro. Además, la última semana de setiembre la pieza llegó a colocarse en el primer puesto de predilección en la lista TOP 50 Costa Rica de Spotify, con casi 40.000 reproducciones (al cierre de esta nota).

Kavvo supera con su posición a artistas consolidados como Bad Bunny, Farruko, Raw Alejandro, Maluma y J Balvin. Como usuario registra más de 89.000 oyentes mensuales y Amarrau destaca también en la lista Éxitos Centroamérica, donde ocupa la posición número 37.

“El público en Instagram había creado un hype (emoción y expectativas) increíble con la canción. En cada posteo o cada historia que subía, siempre había gente preguntándome que cuándo sacaba la canción. Teníamos muchas expectativas, claro, pero jamás me iba a imaginar que iba a hacer historia de esta manera; no es ser mediocre, pero esto son palabras mayores”, comentó Kavvo, cuyo nombre de pila es Sandro Herrera.

La historia detrás del éxito es un camino que puede considerarse corto porque Kavvo empezó en la música cuando tenía 17 años, en el 2019 pero, como mencionamos antes, a paso lento y seguro logró abrirse campo en la escena costarricense de una manera arrolladora.

Kavvo es estudiante de terapia física y se fue a vivir a San José con el fin de asistir a la universidad, pero principalmente para desarrollar su carrera artística. Fue una decisión bien pensada y conversada con sus padres, quienes lo han apoyado en todo momento, explica el intérprete y también compositor.

Pasión

Notablemente emocionado y conmocionado por todo lo que está pasando en este momento de su vida, Kavvo cuenta que la música se dio de manera orgánica y que gracias a las redes sociales fue que le llegó la oportunidad de compartir su talento con el público tico (y al paso que va, con el internacional).

El joven artista recuerda que sus inicios se dieron realizando covers de otros artistas en Facebook. “Una vez puse una publicación que decía que si llegaba a 50 reacciones subía un video mío cantando y yo no cantaba ni Los pollitos. Como en 10 minutos se cumplió la meta y subí un cover que tuvo buen apoyo. Después de eso me pasé a YouTube a hacer videos caseros cantando a capela, luego pasé a Instagram”, contó.

Durante el tiempo que Kavvo publicaba los videos caseros conoció al productor Christopher Alfaro, conocido como Chris Todo Bien y la mancuerna artística dio frutos desde el primer momento. “La primera canción que sacamos la grabamos en las notas de voz de un celular. Yo le mandaba los audios por correo, él los editaba y los masterizaba”, recordó Kavvo. Esa canción fue Te sale K-ro y desde entonces la evolución ha sido notable.

“Ha sido rápido si hablamos de tiempo, pero ha sido un proceso lento porque era cuestión de que todos los días componía. Salía del colegio a escribir en la casa, a veces hacía tres canciones por día y de todas ninguna salía, pero todo ese aprendizaje lo he disfrutado mucho porque ahora siento las diferencias de letras y de los ritmos que usamos”, recordó el cantante.

Kavvo con su canción 'Amarrau' han logrado más de 2.900 videos del 'challenge' de TikTok. (Cortesía)

Kavvo contó que poco a poco él y su productor fueron creciendo juntos, aprendiendo sobre la escena y también del negocio. De las grabaciones con el celular pasaron a utilizar un micrófono USB y de ahí a los estudios de grabación. “Hacía un gran esfuerzo porque viajaba cinco horas en bus a Grecia para ir al estudio, una vez hicimos ocho canciones y Amarrau era una de esas”, contó.

Amarrau se grabó en enero, nueve meses después vio la luz y se convirtió en el éxito que es actualmente.

Propuesta

Escuchar las canciones de Kavvo es oír un producto que suena internacional, de hecho muchos de los comentarios sobre Amarrau están en esa línea. La pieza llegó además acompañada por un video que fue dirigido por César Mora, quien le dio un toque especial a la historia, con buena calidad de imágenes y una colorización que amalgama muy bien con el estilo del tema.

Kavvo afirma que no quiere encasillarse en un solo género, que con su trabajo busca fusionar ritmos y presentar canciones que no se sientan como lo mismo que se escucha en los artistas urbanos de la actualidad. “Desde que empecé la intención no es quedarme solo en una cosa, tengo hasta cumbias hechas. Siempre hay que pulirse”, explicó el compositor, que ha grabado temas de trap, reguetón y hasta un corrido tumbado.

En cuanto a la lírica, la propuesta de Kavvo es fuerte, directa y hasta introspectiva. Temáticas románticos e historias muy personales como la que presenta en 01/06, que le dedica a su hermano fallecido expresan la intensión versátil del artista.

“Creo que esta canción es la que debería de tener más relevancia. Meses antes de publicarla falleció mi hermano José Daniel, es un tema muy personal porque le canto a él, que es un ángel que me guía. En la pieza quise meter un audio que él me había enviado el día de mi primer evento, ahí me dice que me apoya y me dio fuerzas”, recordó.

Apoyo

En poco tiempo Kavvo llegó a mover la escena de la música urbana en el país y ya recibió su primer espaldarazo de apoyo por parte de unos artistas muy experimentados.

Los hermanos Toledo y DJ P pusieron la mira en el nuevo artista y, por su talento, no dudaron en incluirlo en una canción nueva cuyo video se estrenó este viernes 1. ° de octubre. Se trata de En el bar, pieza en la que el tilaranense aportó su talento lírico y vocal en compañía de Toledo y el rapero RVS, todos bajo la producción de DJ P.

Kavvo comenzó a coquetear con la música con videos caseros que publicaba en Facebook hace poco más de dos años. (Cortesía)

“Estoy muy sorprendido y agradecido por el apoyo que he recibido de artistas tan experimentados como Gimario, Pranz, Toledo, P y RVS y podría mencionar a muchísimos otros que me han ayudado. Siento que he tenido un gran recibimiento por parte de ellos”, dijo.

Kavvo rápidamente ha conquistado las redes sociales, las plataformas digitales y el gusto de los ticos en estas vitrinas, pero sentencia que todavía falta mucho por entregarle al público. “El tico brilla por sí solo en cualquier lugar a donde vaya. Si el pueblo tico aceptó tan bien la canción, en un año Costa Rica va a estar brillando a nivel internacional porque la calidad de lo que viene es de talla internacional”, finalizó el artista.