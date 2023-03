Kavvo sobre sus polémicas: ‘Decidí simplemente callarme y trabajar’

A pesar de su corta edad, el cantante costarricense Kavvo supo cómo madurar como artista y persona en el último año. Al menos así es como este joven tilaranense, de 19 años, lo expresa en su nuevo disco titulado Pa’ empezar el año, un álbum de siete canciones en las que se refiere a su vida personal, a los logros que ha conseguido y también a las controversias que protagonizó.

Que si dijo que “en Costa Rica es muy fácil pegar” o que no creía en Dios; eso lo explica no solo en sus canciones, sino también en esta entrevista con Viva.

De la mano del productor Todo Bien, Sandro Herrera (nombre de pila de Kavvo) estrenó el álbum en el que se expone más allá que como simple cantante de música urbana. En el disco hay canciones románticas y acústicas, también hay perreo, pero lo que más importa para el cantante es que durante el proceso de producción tuvo el chance de reconocer errores y tratar de reivindicarlos.

El artista guanacasteco, que sorprendió a Costa Rica en el 2021 con el éxito Amarrau, confesó que él es más que esa canción y que desde que fue blanco de ataques precisamente por dos declaraciones que hizo (y que fueron sacadas de contexto según él), ha buscado trabajar en silencio y no se refirió a esas controversias para seguir concentrado en su música.

Si usted no sabe a que controversias se refiere a continuación lo ponemos en contexto: Kavvo dijo en el programa Los Gordos Podcast, de DJ, Toledo y Johnny Roper que “en Costa Rica es tan fácil pegar”, haciendo referencia a quienes trabajan en la música.

La otra situación fue cuando se filtró el extracto de un video en el que el artista estaba improvisando rap junto con otros colegas. “Yo no creo en Dios, yo creo en mi voz”, cantó, y rápidamente el clip corrió por Internet.

Ambos videos provocaron que en las redes sociales y en medios de comunicación el artista recibiera miles de reacciones en contra. Se trató de una ola de críticas directas a él y a su música.

En el año 2021, el tilaranense Kavvo irrumpió en la escena de la música nacional con el tema 'Amarrau'. (Fabian Solano Blanco)

“Lo más difícil del error no es hacerlo o la consecuencia de lo que diga. Lo más difícil es aceptarlo. Cuando usted llega al error y dice: ‘¡pucha fue una metida de patas mía!’; ahí es donde uno se mide y dice ‘o nos vamos para arriba o nos echamos para atrás’. Yo decidí simplemente callarme y trabajar”, manifestó Kavvo.

-¿Se refiere al famoso “en Costa Rica es muy fácil pegar”?

-Hay muchas, hay muchas, yo creo. Esa, sin embargo, yo no puedo ni ver esa entrevista porque yo no sé qué Kavvo es, me da mucha congoja. Antes del podcast yo hablé con P y con Toledo y les comenté que ahora, por un video de 15 segundos hecho desde el sillón o la cama, mucha gente se hace viral y pega.

”De ahí sale todo el vacilón. Yo lo expresé de una manera equivocada, porque dije que era fácil pegar en Costa Rica haciendo alusión a lo que estábamos hablando antes, de que cualquiera tiene la oportunidad de darse a conocer. Sin embargo, nunca lo expliqué. La gente lo entendió como lo entendió y está bien, lo único que hice fue mentalizarme a que no me dañara de la manera en que hubiera podido dañarme, porque hubo mucha crítica”.

Con respecto a la frase viral sobre su fe en Dios, Kavvo comentó que mientras improvisaba pensó en decirla al revés: “Creo en Dios, no creo en mi voz”, pero que se equivocó en el momento.

“Me di cuenta hasta después de que se publicó el video y ya andaba por todos lados. Lo sacaron de contexto. Entonces me quedé callado, porque pensé que era alborotar el panal, y esperé a que el tiempo me diera la razón en algún momento. Dios se encarga de premiar a los buenos y yo creo que con las oportunidades que me han salido en la vida he sido una persona honrada y trabajadora”, afirmó.

Sobre este tema se expresa directamente en la canción 1 AM, quizás la más introspectiva de su nuevo disco. “No puedo con tantos sueños, líbrame del mal, tú Dios de los cielos (...) Me dieron por baja y estaba herido, dijeron no crees y yo bendecido tratando de darle a la letra sentido (...) Quizá mañana me sienta caído, eso no es permitido si estoy con Jesús. Por fa, mírame, soy humano, ¿no me ves? Estoy queriendo ser alguien antes de mi vejez”, canta Kavvo en la pieza.

Kavvo confesó que durante el tiempo que se vio acosado por las críticas se sintió cansado y que muchas veces pensó en tirar la toalla. Sin embargo, el artista no se dejó vencer.

“Lo digo con el alma abierta, estuve a un botón de terminar mi carrera y perderme totalmente, porque ya no aguantaba”, afirmó.

Promesas cumplidas Copiado!

Cuando salió a los 18 años de Tilarán y se trasladó a San José para cumplir sus sueños, Kavvo le prometió a su mamá que antes de cumplir 20 años la sacaría de trabajar y así lo cumplió. Incluso, asegura el artista, lo logró antes del tiempo planteado.

“Me fui de la casa a los 18 años y a los tres meses de haberme ido ya mi mamá había dejado de trabajar. Cosas como esa, hoy por hoy, me mantienen con vida. Mi familia me tiene fe. Ellos saben que uno la pulsea, que uno ama esto. Me siguen apoyando y ellos son lo que se merecen absolutamente todo lo que yo tengo y lo que voy a llegar a tener, primero Dios”, manifestó.

Kavvo firmó con la disquera Virgin Music, propiedad de Universal Music, y bajo ese sello publicó sus dos discos cortos: 'Procedente' y 'Pa' empezar el año'. (Fabian Solano Blanco)

Pero las promesas que se hizo a él mismo, también las está cumpliendo. Una de ellas es crecer como compositor, algo que asegura logró en este nuevo disco, ya que experimentó con letras más profundas, con temáticas románticas, pero también muy personales para que el público pueda conectar con él a través de sus historias.

El reguetón Amarrau fue la punta de lanza de su carrera, pero en los dos años siguientes Kavvo experimentó con sonidos más acústicos y con letras más cocinadas, eso sí, sin dejar por ahí el sabor, la sensualidad y la alegría de lo urbano.

En canciones como 1 AM, Desde que te fuiste, Pa’ ti y 01/06 se supone, el tilaranense demuestra esa faceta como compositor. “Yo soy un cantautor nato, de cepa. Mi familia es de poetas y de ahí viene el amor. Mi familia sabe lo que hago, sabe que cada letra que escribo es con todo el amor para que salga bien”, expresó el artista.

Eso sí, con temas también sensuales como Discreta, que grabó con Gimario y Toledo; Aguántate o el nuevo sencillo Retro New, muestra que también hay chance para el baile.

“En todo este tiempo tuve chance para madurar. Realmente fue un golpe muy muy preciso y certero. Entendí muchas cosas y la verdad es que, para nada me avergüenza decirlo, ahora tengo una respuesta que antes no tenía”, concluyó.

El disco Pa’ empezar el año está disponible en Spotify y los videos de los sencillos pueden verse en YouTube.